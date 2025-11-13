일교차가 큰 가을에는 제철을 맞은 배가 환절기 건강에 도움을 줄 수 있다. 명절에 선물 받은 배가 남았다면 ‘배숙’ 등으로 조리하는 것을 추천한다.

배는 일반 과일과 달리 열을 가해 조리해도 좋다. 보통 과일은 비타민C 때문에 열을 가하는 것이 좋지 않지만, 배는 다르다. 비타민C보다 폴리페놀의 일종인 알부틴 성분이 풍부한데, 열을 가하면 함량이 크게 상승한다. 알부틴은 간의 해독작용, 노화 지연, 피부 미백 등에 도움을 주는 성분이다. 경기도 보건환경연구원의 연구(2019)에서는 주요 과일 25종 중, 알부틴 성분이 유일하게 배에서만 검출됐다. 100ｇ당 함량은 28.9㎎이다.

환절기 건강을 위한 대표적인 조리법은 ‘배숙’이다. 배숙은 조선시대 때 왕실이나 양반집에서만 먹을 수 있는 음식이었다. 들어가는 재료가 귀해서다. 배추와 함께 대추, 꿀, 생강, 잣, 통후추 등을 넣는다.

배숙은 따뜻하게 먹을 것 같지만, 차갑게 마시는 음료다. 과거 배숙은 ‘겨울 화채’ 혹은 ‘배수정과’라고 불리기도 했다. 겨우내 달고 ‘시원하게’ 즐겨서다. 뭉근하게 익힌 재료들이 달고 쌉싸래한 맛을 낸다.

손이 많이 가는 음식도 아니다. 조리법은 쉬운 편이다. 찜기 대신 전자레인지, 오븐을 이용해도 된다. 배의 속을 도려내는 작업이 번거롭다면 배를 뚝딱뚝딱 잘라도 된다.

만드는 법은, 배의 윗부분을 잘라 뚜껑을 만들고 속을 파낸다. 안에 채 썰은 대추와 자른 배를 층층이 넣는다. 생강청과 꿀을 올리고 찜기에서 찐다.

전자레인지를 이용한다면, 내열 용기에 배를 담고 속 재료를 넣는다. 배 뚜껑을 덮고 용기에 랩을 씌운다. 전자레인지에 3분씩 3번 돌리면 완성이다. 한 번에 데우지 말고, 여러 번 나눠 돌리는 것이 좋다.

배숙은 간 해독이나 염증 완화에도 좋은 음료다. 함께 들어가는 재료가 시너지 효과를 발휘한다. 대추는 해독작용과 신경 안정에 도움을 줄 수 있다. 생강에도 항염 작용을 돕는 진저롤, 쇼가올 등의 성분이 풍부하다.

배숙은 숙취해소 음료로도 제격이다. 배와 대추, 생강은 알코올 대사 과정에서 생기는 아세트알데히드를 분해하고 배출하도록 돕는다.

예로부터 배는 기침과 가래 등을 다스리는 데 이용된 과일이다. 조선시대 의학서 동의보감과 중국 고대 의학서 본초강목에는 기침과 천식 완화, 해열과 해독에 좋은 과일로 적혀 있다.

육성연 기자