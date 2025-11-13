‘AI피플카운팅·스캐너’ 솔루션 삼성웰스토리 구내식당 도입 전국 사업장으로 확대 추진

삼성웰스토리가 구내식당 고객의 이용 편의성을 높이기 위해 비전 인식 기술을 활용한 ‘AI(인공지능) 솔루션’을 본사에 도입하고 전국 사업장으로 확대한다고 13일 밝혔다.

삼성웰스토리가 본사 구내식당에 우선 적용한 AI 솔루션은 2종이다. 구내식당 혼잡도와 예상 대기시간을 알리는 ‘AI 피플카운팅’과 간편식 무인 결제가 가능한 ‘AI 스캐너’이다.

삼성웰스토리는 AI 전문기업과 협업해 솔루션을 개발했다. 특히 AI 피플카운팅은 자사의 스타트업 오픈 이노베이션 프로그램인 WIT(Welstory Innovation Track)에 참여한 비전인식 AI 전문기업과 작업했다.

AI 피플카운팅은 구내식당 내에 설치된 카메라와 AI 장비가 이용자 수를 실시간 카운팅하고, 체류시간을 분석해 구역별 혼잡도와 예상 대기시간 정보를 고객에게 실시간으로 제공한다. 삼성웰스토리는 AI 피플카운팅의 비전 인식 기술과 딥러닝 알고리즘을 고도화해 이용자 행동 데이터를 활용한 메뉴 선호도 분석 등 더 진화한 고객 맞춤형 서비스를 구축할 계획이다.

AI 스캐너는 구내식당에서 제공하는 여러 종류의 간편식을 스캐너 위에 올리면 360도로 배치된 카메라가 상품들을 실시간 스캔해 1~2초 만에 분석하고 결제까지 연동해주는 AI 무인 결제 시스템이다.

삼성웰스토리가 운영하는 구내식당의 간편식 코너는 여러 개의 상품을 한꺼번에 선택하는 형태다. 가격이 서로 다른 다양한 상품을 빠르게 결제할 수 있는 시스템이 필요했다. 특히 구내식당에서 직접 제조한 수제 간편식은 가격 정보가 담긴 바코드가 없어 사전 이미지 학습으로 AI가 모든 간편식 상품을 정확히 인식할 수 있도록 시스템을 개발해 활용도를 높였다. 신현주 기자