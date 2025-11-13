-장르물 특화 웹툰 작가 24인 배출

웹툰·웹소설 전문 제작사 씨엔씨레볼루션(대표이사 이재식)이 지난 11일 ‘2025 콘텐츠 창의인재동반사업’의 성과발표회를 성공적으로 개최했다.

본 사업은 한국콘텐츠진흥원(원장직무대행 유현석)이 주관하고 씨엔씨레볼루션이 플랫폼 기관으로 참여했다. 「K-콘텐츠의 항로를 개척하는 ‘장르물 웹툰 특화 창작자’ 양성과정 2.0」은 글로벌 IP 시장에서 각광받는 ‘장르물’ 웹툰 작가를 특화해 양성하기 위해 운영되었다.

교육생은 26주의 멘토링 기간 동안 업계 최고의 작가·프로듀서 멘토단의 1:1 도제식 멘토링으로 창작 역량을 높이고 작품 제작 노하우를 전수받았다. 장르별 그룹 멘토링과, 타 멘토로부터 교차 피드백을 받을 수 있는 크로스 멘토링 제도를 통해, 멘티들이 다양한 시각과 전문적 조언을 통해 작품 완성도를 한층 높일 수 있었다.

플랫폼기관은 교육생에게 웹툰 창작에 관계된 다양한 교육을 진행하고 비즈니스 연계를 추진했다. 웹툰 산업 외에 영화·출판·연극 등 다양한 산업에서의 전문가를 초빙해 창작자로서 작품을 만드는 데에 필요한 정보와 지식을 제공했다.

사업 운영 중반을 맞이하는 시점에는 중간발표회를 진행하여 완성원고 1화에 따른 가상 제작비 투자를 진행하는 모의투자 이벤트를 진행하였다. 이를 통해 다양한 시각에서의 평가와 실질적인 분석을 통해 교육생의 원고를 발전시킬 수 있었다. 또한, 기관 소속 PD의 블라인드 피드백을 통해 장르물 특화 창작자로써 웹툰 연재의 영점을 맞출 수 있도록 역량 강화를 지원했다.

이를 통해 총 24명의 장르 집중형 웹툰 작가가 배출됐다. 모든 멘티는 투고제안서와 함께, 즉시 투고 가능한 수준의 웹툰 원고 3화, 그림 콘티 5화, 트리트먼트 15화를 제작해 작품 런칭의 기반을 마련했다.

성과발표회는 잡페어 형식으로 진행되어, 수료생들이 웹툰 업계의 10개사 주요 관계자 앞에서 직접 작품을 선보이고 심사받을 수 있는 자리가 마련되었다. 나아가, 우수한 평가를 받은 멘티들을 대상으로 시상식도 함께 진행되어 수료생들의 성과를 격려했다.

씨엔씨레볼루션 이재식 대표는 “24명의 신진 작가들이 꿈을 펼칠 발판을 마련한 것에 큰 보람과 자부심을 느낀다”며, “이들의 작품이 국내를 넘어 세계에서도 사랑받게 되길 진심으로 기대한다”고 말했다.