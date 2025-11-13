사회보장정보시스템 통해 위기정보 확인 등 사각지대 해소

우리동네 복지기동대 활용 추위 시작 전 위기가구 집중 지원

[헤럴드경제(무안)=김경민기자]전남도가 올 겨을 이상기후 한파에 대비해 소외된 이웃 없이 모든 도민이 따뜻하고 안전한 겨울을 보내도록 민간단체 등과 협력해 필요한 지원에 나선다.

올 겨울은 기후변화에 따른 이상기후로 극심한 한파와 폭설이 예상돼 그 어느 때보다 취약계층에 대한 세심한 보호대책이 필요하다.

전남도는 사회보장정보시스템을 통해 단전·단수, 관리비 체납, 질병·사고 등 위기정보를 우선 확인하고, 읍면동 보건복지팀이 직접 방문해 복지상담을 진행한 뒤 필요한 서비스를 연계할 방침이다.

특히 갑작스러운 실직·휴업, 질병 등으로 일상생활이 어려운 위기가구엔 긴급복지서비스로 생계비, 의료비, 동절기 연료비 등을 지원한다.

우리동네 복지기동대는 지난해보다 1개월 앞당겨 11월부터 2026년 2월까지 119 생활안전순찰대와 함께 동절기 위기가구 집중 지원에 나선다. 1인 가구 어르신과 장애인을 중심으로 주거환경 개선, 난방시설 수리, 화재 예방 점검으로 따뜻하고 안전한 겨울나기를 지원한다.

전남사회복지협의회, 공동모금회 등과 함께 취약계층을 위한 사랑의 김장김치 5천200박스를 나누고, 12월 1일부터 2026년 1월 31일까지 희망 2026 나눔캠페인을 통해 114억 원을 모금해 나눔문화 확산에 집중키로 했다.

어르신이 자주 이용하는 마을 경로당에는 11월부터 다음 해 3월까지 매월 40만 원의 겨울철 난방비와 연 62만 원의 양곡비를 지급하고, 남은 운영비는 부식비로 사용토록 해 경로당 공동체 생활을 지원한다.

또한 노인맞춤돌봄서비스와 어르신 지킴이단, 응급안전안심서비스 등을 통해 겨울철 어르신의 안부를 주 2~3회 확인하고 응급상황에 신속히 대처할 예정이며, 저소득 어르신의 영양관리를 위해 노인복지관 등 176개소의 경로식당에서 무료 식사를 제공한다.

재가 장애인 7천여 명의 안부 확인과 안전점검 등 한파 대비 모니터링과 겨울철 안전한 가사·이동 지원을 위해 활동지원 서비스도 강화한다.

이밖에 135개소의 장애인복지시설 대상 폭설·동파 대비 현장점검을 추진하고 화재 예방과 대피 요령 교육 등을 추진한다.

지난해에 비해 2개월 빨리 인플루엔자 유행주의보가 발령됨에 따라 인플루엔자 예방접종을 적극 홍보하고, 고위험군인 65세 이상 어르신과 13세 이하 어린이, 임신부는 무료 예방접종을 지원한다.

지역 응급의료기관 45개소와 시군 보건소가 유기적으로 연계해 12월부터 2월까지 한랭질환 감시체계를 운영해 피해가 많은 고령층 대상 맞춤형 예방활동과 한파 대비 건강수칙을 홍보할 계획이다.

김영록 전남도지사는 “이상기후로 극심한 한파가 예상됨에 따라 모든 도민이 따뜻하고 안전한 겨울나기를 위해 최선을 다하겠다”며 “특히 소통을 통한 민관 협력체계 강화로 소외되는 이웃이 없도록 세심히 살피겠다”고 말했다.

전남도의 도움을 바라는 대상자는 주소지 읍면동 사무소, 이통반장, 우리동네 복지기동대, 24시간 위기가구 지원 콜센터 120번, 복지위기 알림앱 등을 통해 신청할 수 있다.