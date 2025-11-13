국내 유일 성냥 제조 윤전기, 역사적 희소성 공식 인정

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 의성군은 의성 성냥공장 윤전기가 올해 새로 도입된 국가유산청의 ‘근현대 예비 문화유산’으로 선정됐다고 13일 밝혔다.

이번 선정으로 국내에 현존하는 유일한 성냥 제조 윤전기의 역사적 희소성이 공식적으로 인정받았다.

‘근현대 예비문화유산’은 건설·제작·형성된 지 50년이 지나지 않은 근현대 문화유산 중, 장래 등록문화재로서 보존 가치가 높은 자원을 선제적으로 발굴하기 위해 올해 처음 도입된 제도다.

예비 문화유산으로 지정된 윤전기는 성냥의 두약(성냥 머리 부분의 약품)을 성냥개비에 자동으로 입히는 핵심 설비다.

과거 수작업 중심의 성냥 생산 체계를 기계화·대량 생산 체제로 전환하며, 의성 지역 근현대 산업 발전에 크게 이바지한 상징적 존재로 평가된다.

윤전기가 설치된 성광성냥 공장은 1954년 설립돼 1960년대에는 약 200명의 근로자가 하루 약 20만 보루를 생산하며 지역 경제의 한 축을 담당했다.

의성군은 현재 폐산업시설 문화 재생 사업을 진행 중이며, 윤전기는 이 사업을 통해 재탄생할 시설 내에서 의성의 산업 역사를 보여주는 중요한 전시 자원으로 활용될 예정이다.

리모델링 공사는 2026년 착수, 2027년 하반기 준공을 목표로 한다.

김주수 의성군수는 “윤전기가 단순한 기계를 넘어 미래 문화유산으로서 잠재적 가치를 인정받았다”며, “체계적인 보존과 활용을 통해 의성의 근현대 산업사를 재조명하고, 지역 대표 문화자산으로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.