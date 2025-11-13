제4회 한국베어링컨퍼런스’ 개최…첨단베어링 국가산업단지 조성 현황과 기업 지원 전략 공개

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시가 베어링 산업의 미래 경쟁력 확보를 위해 적극 나섰다.

영주시는 영주시민 추진위원회(위원장 김진영), 한국 베어링 산업협회와 함께 지난 12일 서울 더링크호텔에서 ‘제4회 한국베어링컨퍼런스 & 제8회 베어링인의 날’ 행사를 공동 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 ‘AI Factory’를 주제로 삼아, 인공지능 기반의 스마트 제조 혁신을 통한 베어링 산업의 발전 방안을 모색하는 데 초점을 맞췄다.

이날 컨퍼런스에는 베어링 관련 기업, 연구소, 대학 등 산·학·연 관계자 약 120여 명이 참석해 높은 관심을 보였다.

참석자들은 급변하는 기술 환경 속에서 베어링 산업의 변화와 혁신 방향, AI 및 자동화 기술이 제조 경쟁력에 미치는 영향, 그리고 산업 생태계 전환을 위한 협력 방안 등에 대해 심도 깊은 논의를 진행했다.

행사에서는 산업 발전에 이바지한 유공자들에게 산업통상자원부 장관 표창, 한국베어링산업협회장 표창이 수여됐다.영주시는 별도로 베어링산업 발전 유공자에게 표창과 감사패를 전달하며 노고를 격려했다.

특히, 김명자 영주시 기업지원실장은 ‘영주시 첨단베어링 국가산업단지 조성사업 및 기업지원방안 홍보’ 를 주제로 발표를 진행하며, 국가산단 추진 현황과 기업 지원 전략, 그리고 향후 발전 청사진을 공유해 참석자들의 이목을 집중시켰다.

유정근 영주시장 권한대행은 “이번 컨퍼런스는 AI 기술을 중심으로 한 제조혁신을 통해 베어링 산업의 지속 가능한 발전 방향을 함께 모색하는 뜻깊은 자리였다”며 “산·학·연·관의 협력을 통해 대한민국 베어링 산업의 새로운 도약을 이끌어가길 기대한다”고 강조했다.

영주시는 이번 컨퍼런스를 통해 첨단베어링 국가산업단지의 비전과 발전 가능성을 널리 알리며 베어링 산업 중심지로서의 위상을 확고히 했다는 평가다.

아울러 산업 관계자들과의 교류를 통해 국가산단의 성공적인 조성과 향후 기업 유치를 확대할 수 있는 기반을 다지는 계기가 마련됐다.

한편, 영주 첨단베어링 국가산업단지는 총사업비 2,964억 원을 투입해 적서동과 문수면 일대 118만㎡(약 36만 평) 규모로 조성 중이며, 지난 9월 26일 기공식을 개최했다. 이 사업은 2027년 준공을 목표로 국내 베어링 산업의 집적화와 고도화를 이끌 핵심 프로젝트로 기대를 모으고 있다.