이달 11~20일 미국 로스앤젤레스 컬버 극장서 열려 국제 영화제 후원…극장 전용 LED 홍보

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자가 이달 11~20일 미국 로스앤젤레스 컬버 극장에서 열리는 ‘제11회 아시안 월드 필름 페스티벌’에 공식 후원사로 참가했다고 13일 밝혔다.

컬버 극장은 삼성전자가 2017년 세계 최초로 선보인 극장 전용 시네마 LED 오닉스 스크린이 설치됐다. 이곳에서 영화제 개·폐막작 상영을 비롯해 시상식 등 주요 행사가 진행된다.

삼성전자는 이번 영화제 후원을 통해 삼성 시네마 LED 오닉스 스크린의 우수성을 알린다. 15일에는 시네마 경험의 미래에 대해 논의하는 패널 세션 ‘삼성 오닉스: 시네마 경험을 재정의하다’를 개최한다.

이 세션에서는 삼성 오닉스를 비롯한 시네마 LED 기술의 발전이 제작자나 촬영 감독 등이 의도한 시각적 요소를 정확하게 전달하고, 관객의 몰입감을 극대화한다는 점을 논의한다.

삼성 오닉스는 기존 프로젝터 방식과 달리 LED 자체가 빛을 내 압도적인 명암비와 선명한 색 표현력을 구현한다. 흑백 경계가 명확하고, 빛 번짐 없이 화면 전체가 균일하게 밝아 가장자리 왜곡이나 해상도 손실 없이 어떤 좌석에서도 영화 제작자의 의도대로 최적의 시네마 경험을 누릴 수 있다.

정훈 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 “영화제에 참석한 영화인들과 관람객들이 삼성 시네마 LED 오닉스 스크린에서만 경험할 수 있는 극강의 몰입감을 통해 삼성 오닉스가 꿈꾸는 시네마 경험의 미래를 체험하길 바란다”며 “앞으로도 삼성 오닉스의 이름으로 영화업계 발전을 위한 협업을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

아시아 월드 필름 페스티벌 조지 참촘 집행위원장은 “삼성과의 협업으로 영화제에서 한 단계 높은 차원의 예술성과 시각적 스토리텔링을 선보일 수 있게 됐다”고 밝혔다.

한편, 국내에는 2017년 롯데시네마 월드타워에 처음으로 오닉스를 설치한 LED 상영관이 개관했고, 부산과 수원 등 롯데시네마 6개 지점에 오닉스 스크린이 설치됐다.

올 4월 삼성전자가 세계 최대 영화 산업 박람회 ‘시네마콘’에서 선보인 ‘오닉스’ 신제품 또한 국내 최초로 롯데시네마 신림의 ‘광음LED’에 설치됐다.