- 준공 전 선납 전국 최초 사례…시 재정 확충‧지역 환원 효과 기대

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 국제과학비즈니스벨트 거점지구(신동‧둔곡) 개발사업과 관련해 사업 시행자인 한국토지주택공사(LH)로부터 개발이익 재투자금 60억원을 현금으로 선납(조기 납부) 받았다.

개발이익 재투자는 ‘연구개발특구의 육성에 관한 특별법’에 따라 개발사업 준공검사 전까지 완료해야 하는 사항으로 준공 전에 현금으로 선납 받은 것은 전국 최초 사례다.

시는 그동안 개발이익 재투자 시기 및 범위 등에 대해 사업시행자인 LH와 적극적인 협의를 진행해 예상 개발이익의 약 50%인 60억원을 조기 확보하는 성과를 거뒀다.

이번 성과는 ▷시 재정여건 기여 ▷지역 내 기반시설 투자 안정성 확보 ▷개발이익의 실질적 지역 환원이라는 측면에서 큰 의미가 있다는 평가다. 특히 시의 어려운 재정여건 속에서 환원 효과가 기대되는 대목이다.

대전시는 선납금을 제외한 나머지 개발이익금에 대해서는 오는 2026년도에 검증을 통해서 추가 확보하겠다는 방침이다. 개발이익금은 특구 내 기반시설 설치비용 등으로 사용할 수 있다.

이장우 대전시장은 “개발이익의 지역 환원은 과학벨트 조성의 핵심 가치 중 하나”라며 “선납을 성사시킨 것은 시와 LH가 함께 만들어낸 의미 있는 성과로, 향후 남은 재투자금 협의도 최대한 시민의 이익을 확보하는 방향으로 추진하겠다”고 말했다.