노후한 정문 광장 리모델링 마쳐 공원 이용객에게 편안한 휴식 환경 제공 한옥 기와 등 전통 양식 재해석

[헤럴드경제=김성우 기자] 현대자동차가 ‘2025 현대차 정원 개장식’을 개최했다고 13일 밝혔다.

전날 서울 광진구 서울어린이대공원 정문 광장에서 열린 이번 행사에는 정유석 현대차 국내사업본부장(부사장), 윤효준 국내지원사업부장(상무), 김경조 국내사업지원실장(상무), 곽관용 서울시 정무수석, 김영옥 서울시의회 보건복지위원장, 윤재삼 광진구 부구청장, 손성일 서울어린이대공원 원장, 신정원 초록우산 본부장 등 주요 관계자들이 참석했다.

서울어린이대공원의 노후한 정문 광장을 리모델링해 만들어진 ‘현대자동차 정원’은 공원을 찾은 방문객들에게 편안한 휴식을 제공하기 위한 공간으로 꾸며진 것이 특징이다.

규모는 ‘현대차 정원’은 약 900㎡으로 ▷여러 관목과 계절감을 살린 초화 정원 ▷커뮤니티 휴게공간 ▷이동식 스툴 ▷현대차 브랜드 월 등으로 구성된다.

또한 한옥 기와 등 전통 양식을 재해석해 한국적인 미를 담아낸 디자인을 곳곳에 적용함으로써 전통과 현대가 어우러진 상징적인 공간이 될 것으로 기대된다.

현대차 관계자는 “서울어린이대공원은 연간 약 700만명의 시민이 방문하는 서울의 대표적인 공원으로, 아름답게 변화한 ‘현대자동차 정원’이 방문객들에게 즐거운 경험을 선사하길 바란다”며 “앞으로도 사회적 가치를 창출하고 나눔을 실천할 수 있는 다양한 활동을 지속해 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편, 현대차는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 실천하고 사회적 가치를 창출하기 위해 포레스트런 캠페인, 울산 북구 일대 ‘울산숲’ 조성 사업 등 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있다.