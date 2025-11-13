美 아키타이저 비전 어워드·DFA 수상 한국적 미감·전통성 세계적으로 인정

[헤럴드경제=강승연 기자] 신세계백화점은 한국 전통문화 전시·체험공간인 ‘하우스오브신세계 헤리티지’가 국제 디자인 공모전에서 총 3개의 상을 수상했다고 13일 밝혔다.

본점 더 헤리티지 5층에 위치한 하우스오브신세계 헤리티지는 지난 4월 개관 이후 3만명 이상의 방문객이 찾으며 새로운 서울 도심의 필수 방문지로 자리매김하고 있다.

하우스오브신세계 헤리티지 전시장 입구는 세계 최대 규모 건축 웹진 미국 아키타이저에서 주최하는 비전 어워드 공모전에 출품돼 인테리어 사진 부문에서 ‘파이널리스트’에 올랐다.

전시장 입구는 실제 한옥에 사용됐던 문과 평상으로 조성했다. 조대용 장인의 대나무 발 등 전통적 요소를 더해 한옥의 문턱을 표현하고, 전시 주제와 시기에 맞춘 전통 직물을 함께 설치했다.

또 한국적 소재가 공예품으로 변모하는 과정을 담은 브랜드 티저 영상은 ‘비디오, 메이킹 오브(Making of)’ 부문에서 ‘주리 상’을 수상했다.

홍콩디자인센터가 주최하는 DFA(Design for Asia Award) 2026에서는 커뮤니케이션 디자인 부문 ‘아이덴티티&브랜딩’ 파트에서 ‘동상’을 수상했다.

수상한 작품들은 한국 전통 공예의 패턴을 재해석한 대표 그래픽과 이를 적용한 포장재, 카탈로그 표지, 감사 카드 등 브랜딩 이미지이다.

김경은 하우스오브신세계 크리에이티브 디렉터는 “신세계가 선보이는 우리의 장인 정신, 공예의 가치가 세계적인 인정을 받은 결과”라며 “앞으로도 한국인의 의식주를 조명하는 다양한 문화 콘텐츠로 오늘의 일상 속에서 우리 문화를 보다 깊이 있게 즐길 수 있는 장을 마련하겠다”고 말했다.