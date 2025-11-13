제20회 전국장애경제인대회 개최

[헤럴드경제 = 김상수 기자] 20년 간 국내 장애인기업이 3만개에서 17만개로 급증한 것으로 나타났다. 연간 매출도 69조원에 이르고, 종사자도 58만명으로 60만명에 육박하고 있다. 꾸준한 성장과 변화를 거듭하며 당당히 경제 성장의 한 축으로 자리매김하고 있다.

중소벤처기업부와 장애인기업종합지원센터는 13일 서울 코엑스마곡에서 ‘제20회 전국장애경제인대회’를 열고, 장애경제인의 지난 20년 성과를 함께 기념했다고 밝혔다.

‘전국장애경제인대회’는 장애인기업의 성과를 알리고, 장애경제인의 자긍심을 높이고자 매년 열리는 행사다. 장애인기업은 장애인이 소유하거나 경영하는 기업을 뜻하며, 장애경제인은 장애인기업의 대표자와 임원으로서 기업의 최고 의사 결정에 참여하는 장애인이다.

특히, 올해는 대회 20주년을 맞아 지난 10일부터 오는 14일까지 ‘장애인기업 주간’을 지정했다. 수출 및 투자 상담회, 창업캠프, 온라인 판매전, 정책토론회 등 다채로운 행사가 이어진다.

이번 대회는 ‘20년의 혁신을 넘어, 무한한 성장을 향해!’라는 주제로 장애경제인의 지난 20년 여정을 돌아보고 더 큰 도약을 다짐하는 자리로 마련됐다.

지난 20년간 장애인기업은 꾸준한 성장과 변화를 거듭해왔다. 2006년 제1회 대회 당시 약 3만개로 추정됐던 장애인기업은 2023년 기준 17만개로 늘었으며, 연간 매출 69조원과 종사자 58만명에 달하는 경제 규모로 성장했다.

이날 시상식에서는 장애경제인들의 노고를 격려하고, 그간의 성과를 함께 축하하고자 다양한 포상이 이루어졌다. ▷모범 장애경제인 및 장애인기업 육성 유공자 ▷공공구매 유공기관 등 장애인기업 서포터 부문 ▷장애인 창업아이템 경진대회 수상자 등에게 표창장 및 상장이 수여됐다.

박상규 피에스케이리테일 대표이사는 수산물 유통 구조를 개선해 안전하고 질 좋은 먹거리를 제공하고, 의용소방대 지대장 및 법무부 청소년범죄예방위원으로 활동하며 지역사회 발전에 기여한 공로를 인정받아 모범 장애경제인 표창을 받았다.

장애인기업 공공구매 유공기관으로 선정된 시흥도시공사는 체계적인 공공구매 목표 설정과 전사적 참여 확산을 통해 2024년 장애인기업 제품 구매 실적을 의무구매 비율(1%)의 4배 이상 달성하며 모범 기관으로 평가받았다.

또, 이푸는 사물인터넷(IoT) 연동과 음성 제어가 가능한 스마트 디퓨저를 개발해 혁신성과 사업성을 모두 인정받아 장애인 창업아이템 경진대회 대상을 수상했다.

이대건 소상공인정책관은 “장애경제인들은 어려움 여건 속에서도 끊임없는 도전과 혁신으로 지난 20년간 우리 경제의 한 축으로 성장해왔다”며 “장애인기업이 공정한 경쟁 속에서 지속적으로 성장할 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.