침체된 골목 상권에 활력 불어넣고 기성세대부터 MZ세대까지 즐기는 축제로 개최 방배카페골목 상권 일대서 주민과 지역 상인이 함께하는 골목 상권 활성화 프로젝트 추진 1970~80년대 라이브 카페, 골목 야장, 수공예품 마켓 등 다채로운 프로그램 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 15일 방배카페골목 일대에서 7080의 낭만과 최신 트렌드를 함께 즐길 수 있는 ‘방배카페골목 페스타’를 개최한다.

서초구가 주최하고 방배카페골목 상가번영회가 공동 주관하는 이번 행사는 1970~80년대 젊음의 거리로 유명했던 방배카페골목의 명성을 되찾아 서울의 대표 감성 거리로 재도약하기 위해 마련됐다.

15일 오후 1시부터 9시까지 진행되는 이번 축제는 ‘골목이 카페다!’를 주제로, 방배카페골목 공영주차장부터 사거리까지 약 100m 구간을 ‘차 없는 거리’로 운영한다. 골목 전체를 거대한 카페로 재해석해, 독창적인 공간 연출과 다채로운 프로그램이 펼쳐질 예정이다.

‘추억의 다방’을 콘셉트로 하는 낮 시간대에는 과거 방배카페골목의 대표 카페의 레시피를 활용한 레트로 커피를 즐길 수 있고, 라이브 카페 쿠폰 이벤트를 통해 커피를 마시면 인근 점포에서 할인 혜택도 받을 수 있다.

또 전문 바리스타와 함께하는 ‘커피 클래스’, 사연을 읽어주는 DJ 음악다방과 ‘7080 라이브 공연’까지 다채로운 음악 프로그램이 이어져 그 시절의 감성을 자극한다.

해가 지는 오후 5시 30분이 되면, 올해 카페골목 경관개선사업의 일환으로 설치된 스트링라이트 점등식과 함께 방배카페골목이 낭만적인 ‘골목 야장(夜場)’ 공간으로 변신한다. 원목 테이블 세트와 불멍 화로가 어우러진 따뜻한 분위기 속에서 여유로운 저녁을 즐길 수 있다. 종합안내소에서 성인 인증 후 상권 내 점포에서 일정 금액 이상 구매하면 무료 주류 시음 이벤트에도 참여할 수 있다.

또 오후 6시부터는 천둥호랑이 창법으로 세대를 넘어 많은 사랑을 받아온 아티스트 가수 권인하와 수많은 히트곡을 남기며 그 시절 우리의 감성과 청춘을 함께했던 레전드 아티스트 전영록의 축하공연이 이어진다.

거리 곳곳에는 체험거리도 풍성하다. 과거 카페골목을 비틀즈 앨범 커버로 구현한 ‘비틀즈 횡단보도 포토존’에서 인생샷을 남길 수 있고, 개별 점포에서는 공연과 음악을 즐길 수 있는 ‘낭만프레소’가 열려 방문객들의 추억을 소환하고 이색적인 볼거리를 제공한다.

이 밖에도 방배카페 아트살롱, 체험 마켓 등 다양한 부대 프로그램이 마련되어 색다른 볼거리와 즐거움을 선사할 예정이다. 여기에 상인들이 직접 운영하는 먹거리 부스에서 방배카페골목의 다양한 먹거리도 체험할 수 있다.

전성수 서초구청장은 “이번 ‘방배카페골목 페스타’는 과거 방배카페골목의 낭만을 기억하는 세대에게는 추억을, MZ세대에게는 새로운 경험을 선사하는 자리가 될 것”이라며 “앞으로도 방배카페골목이 문전성시를 이뤄 서울의 대표 골목상권으로 재도약할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 말했다.