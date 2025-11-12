[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시는 2025년 경북도 시·군 농정평가에서 우수상을 수상하며 농업혁신 도시로서의 위상을 다시 한번 입증했다고 12일 밝혔다.

이번 평가는 경북도가 도내 22개 시·군을 대상으로 농정 전반의 정책 추진 실적을 종합적으로 점검하고 우수 시책을 발굴해 시·군 간 모범사례를 공유하기 위해 실시했다.

농업대전환과 농식품 유통, 스마트농업, 축산정책, 동물방역 등 7개 분야 28개 세부 지표를 기준으로, 지역농정 추진 성과와 농업발전 기여도를 중점적으로 평가했다.

경주시는 농업대전환 및 축산정책 분야에서 탁월한 성과를 거뒀다.

시는 그동안 농업인의 의견을 반영한 현장 중심의 농정 추진, 경북형 공동영농 확대, 조사료 생산기반 확충 등 다양한 정책을 적극적으로 추진 해왔다.

주낙영 경주시장은 “이번 수상은 농업인과 행정이 함께 이룬 성과이자 경주 농업의 경쟁력을 확인한 의미 있는 결과”라며 “지속 가능한 농업과 활력 있는 농촌을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.