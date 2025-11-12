[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]이철우 경북지사는 12일 대통령실 자유홀에서 열린 제9회 중앙지방협력회의(중지협)에 참석해 ‘포스트 APEC 전략’에 대한 정부의 관심과 지원을 요청했다.

이날 회의는 이재명정부 들어 처음으로 열린 중앙지방협력회의다.

중앙지방협력회의법 개정 계획, 실질적 지방자치 실현을 위한 재정분권 추진 방안, 국고보조사업 혁신 및 중앙-지방 재정협치 강화 방안 등이 논의됐다.

정부는 중지협의 역할과 기능을 강화해 중앙과 지방 간 협력체계를 제도적으로 보완할 계획이며 재정분권 추진을 위해 보통교부세 법정률 인상과 지방소비세·지방소득세 단계적 인상 방안을 제시했다.

이철우 경북지사는 “경주 APEC의 성공은 정부와 지방, 그리고 도민이 함께 만들어낸 성과”라며 “APEC 문화전당 건립, 아시아·태평양 AI센터 유치 등 경북이 준비 중인 포스트 APEC 전략을 통해 이번 회의의 유산이 경주에서 뿌리내리고 미래세대까지 이어질 수 있도록 정부의 적극적인 관심과 지원이 필요하다”고 말했다.