[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]한가지 소원을 들어준다는 경북 경산시 와촌면 팔공산 갓바위(관봉석조여래좌상)에서는 대학수학능력시험을 하루 앞둔 12일 오후 사람들 발길이 이어졌다. 이날 팔공산 전체가 울긋불긋 단풍으로 물든 가운데 이곳을 찾은 많은 사람들이 자녀 대학수능 고득점, 가족 건강 등을 기원하는 기도를 올리고 있다.
입력 2025-11-12 19:48:05
[헤럴드경제=박지영 기자] 대장동 개발사업 특혜 의혹에 대한 항소심 재판부 배정이 마무리됐다. 검찰의 항소 포기로 항소심 재판이 대장동 일당들의 일방적인 주장만 펼쳐지는 ‘독무대’가 될 것이라는 전망이 나온다. 12일 법조계에 따르면 대장동 개발 비리와 관련해 업무상 배임 등 혐의로 기소된 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장, 화천대유 대주주 김만배씨,
[헤럴드경제=김성훈 기자] 가수 싸이는 2023년과 2024년 여름 강원도 원주에서 콘서트 ‘흠뻑쇼’를 열었지만 올해는 원주가 아닌 속초에서 열었다. 원주시가 1년 전 공연장 사용료를 더 걷기로 한 조례를 만들었기 때문이라는 추측이 지배적이다. 조례 때문에 대형 공연을 놓쳤다는 지적이 제기되자 원주시가 1년여 만에 해당 조례를 폐기했다. 11일 강원도 정치권에 따르면, 원주시의회는 지난달 28일 ‘원주시 체육시설 설치 및 운영 조례 일부개정조례안’을 원안 가결했다. 원주시는 지난해 9월부터 원주종합운동장·체육관, 치악체육관 등에서 열리는 공연의 관람 수입에 따라 사용료 10%를 부과하는 조례를 시행했는데, 이번 개정안은 공연에 대해서는 사용료를 징수하지 않기로 하는 내용을 담았다. 원주시는 당초 시설물 파손 문제를 해결하고, 세수를 확보하기 위한 것이라며 사용료 10% 부과 조례를 시행했다. 대관료와 별도로 공연 수익이 나지 않더라도 무조건 관람 수입의 10%를 부과하기로 한 것이
경·공매 데이터업체 지지옥션에 따르면 경기도 광주시 퇴촌면 관음리 소재 주택과 토지는 오는 12월 1일 3차매각기일을 앞두고 감정가 2억9175만원으로 감정가 5억9542만원의 49% 수준인 2억원대로 경매에 나와 눈길을 끌고 있다.
[헤럴드경제=이원율 기자]미국 로스앤젤레스에서 솔트레이크시티로 비행하던 여객기가 기내에서 발생한 악취로 인해 회항하는 일이 벌어졌다. 21일(현지시간) 미국 ABC방송 등에 따르면 지난 18일 승객과 승무원 등 195명을 태우고 로스앤젤레스 국제공항을 출발한 델타항공 2311편이 비행 중 회항했다. 당시 기내에선 원인 모를 불쾌한 냄새가 퍼지고 있었다. 목적지인 솔트레이크시티까지는 약 2시간이 남은 상황이었다. 델타항공 측은 “승객 안전보다 더 중요한 게 없기에 기내에서 불쾌한 냄새가 감지된 후 승무원들은 표준 절차에 따라 로스앤젤레스로 안전하게 회항했다”고 했다. 이어 “(문제가 된 냄새는)탑승객이 기내로 갖고 온 상한 음식과 관련 있다”며 “기내 식음료 서비스와는 무관하다”고 분명히 했다. 다만, 상한 음식이 무엇인지에 대해선 구체적으로 알리지 안핬다. 승객들은 회항 후 다른 항공편으로 다시 솔트레이크시티에 가야 했다. 델타항공은 “고객 여러분의 여행이 지연된 점에 사과드린다”고