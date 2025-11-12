[사진=김병진 기자]
[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]한가지 소원을 들어준다는 경북 경산시 와촌면 팔공산 갓바위(관봉석조여래좌상)에서는 대학수학능력시험을 하루 앞둔 12일 오후 사람들 발길이 이어졌다. 이날 팔공산 전체가 울긋불긋 단풍으로 물든 가운데 이곳을 찾은 많은 사람들이 자녀 대학수능 고득점, 가족 건강 등을 기원하는 기도를 올리고 있다.


