한국 등 아시아 우선 출시…출고가 400만원 안팎 예상

[헤럴드경제=신현주 기자] 삼성전자가 다음 달 두 번 접는 스마트폰 ‘갤럭시Z 트라이폴드’를 출시한다.

12일 업계에 따르면 삼성전자는 다음 달 5일 트라이폴드 공식 출시 행사를 열고 국내 판매를 개시한다.

트라이폴드는 기존 양면 접이식 ‘폴드’ 시리즈에서 한 단계 진화한 모델이다. 화면을 두 번 접을 수 있는 구조가 특징이다. 완전히 펼치면 약 10인치의 대화면을 제공하고 접었을 때는 일반 스마트폰 수준의 휴대성을 유지할 수 있도록 제작했다.

삼성전자는 한국을 비롯해 중국, 싱가포르, 두바이 등 아시아 주요 시장에 트라이폴드를 먼저 선보일 예정이다.

출고가는 300만원 후반~400만원 초반대로 점쳐진다. 복잡한 힌지 구조와 추가 디스플레이 부품이 투입되는 점을 고려했다. 올해 7월 출시된 폴드7의 출고가는 256GB 모델 237만9300원, 512GB 모델 253만7700원이었다.

초기 출하량은 2만∼3만대 수준으로 적게 책정된 것으로 알려졌다. 높은 가격으로 소비자 진입 장벽이 높다는 점을 고려할 때 트라이폴드를 매출 확대보다는 삼성의 디스플레이 기술력을 과시하기 위한 전략 상품이라는 취지다.

앞서 삼성전자는 이달 초 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋에서 트라이폴드 실물을 최초로 공개했다.