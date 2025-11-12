3분기 매출 963억원…전년 동기 대비 2% 올라 “T커머스 사업 등으로 질적 성장 본격화”

[헤럴드경제=신현주 기자] KT알파는 올해 3분기 영업이익이 113억원, 당기순이익이 128억원이라고 12일 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 161%, 191% 증가한 수치다. 매출은 963억원으로 전년 동기 대비 5% 신장했다.

KT알파는 고객에게 더 나은 쇼핑 경험과 차별화된 서비스를 제공하기 위한 노력이 수익성 개선으로 이어졌다고 평가했다.

T커머스 사업은 3분기 매출이 전년 동기 대비 2% 증가한 644억원을 기록하며 성장세를 이어갔다. 지난 6월 발표한 ‘커머스&마케팅 컴퍼니’ 전략이 성과를 뒷받침한 것으로 보인다. KT알파는 지난해부터 신규 브랜드 론칭, PB(자체 브랜드) 리뉴얼, 독점 브랜드 협업 등을 활발하게 추진해 왔다.

방송 콘텐츠 경쟁력도 강화했다. 방송 화면을 개편하고 AI 기반 방송 고도화를 추진해 시청 몰입도를 높였고 저속노화(슬로우에이징) 흐름을 반영한 뷰티·건강 특화관 ‘슬로우앤’을 론칭하는 등 고객 맞춤형 콘텐츠를 선보였다.

모바일 상품권 서비스 ‘기프티쇼’와 ‘기프티쇼 비즈’는 B2B 시장 점유율 1위를 유지하며 3분기 매출 319억원을 기록했다. 전년 동기 대비 12% 성장한 수치이며, 영업이익도 두 배 가까이 늘었다.

기프티쇼 비즈는 대형 파트너사와의 제휴 및 시즌 판촉을 강화하는 등 신규 기업 고객 확대에 주력했다. ‘기프티쇼 비즈’ 누적 고객사는 17만4000곳을 돌파했으며, 3분기 신규 가입 기업 고객은 1만1000개 사에 달한다.

기프티쇼 비즈는 11월 중순 메시지 카드 등 새로운 서비스를 선보일 계획이다. 또 롯데마트·이마트·하나로마트에서 모두 사용할 수 있는 통합상품권을 론칭하고, ‘판촉 페스타’ 등을 연다. 12월 말에는 당첨자 추첨기 서비스를 론칭해 풍성한 연말 프로모션과 함께 차별화된 경험을 제공할 것이라고 KT알파 측은 강조했다.