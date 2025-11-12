매출 1352억원…전년 동기 대비 6% 성장 소비쿠폰·여름 성수기 마케팅 매출 견인

[헤럴드경제=강승연 기자] 교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비는 3분기 연결 기준 영업이익이 전년 동기 대비 47.2% 증가한 113억원으로 잠정 집계됐다고 12일 공시했다. 같은 기간 매출액은 1352억원으로 6.0% 신장했다.

교촌에프앤비는 정부의 소비 진작 정책으로 발행된 민생회복 소비쿠폰 등 소비심리 개선 효과에 더해 복날 여름 성수기, 치맥 페스티벌, 스포츠 마케팅 활동 등이 매출을 견인한 것으로 보고 있다.

또 ‘마라레드’, ‘허니갈릭’ 등 신제품 출시 효과와 소스, 메밀단편, 수제맥주 등 신사업의 호조세도 매출 상승에 기여했다.

영업이익 증가에는 지난해 같은 기간 가맹지역본부 직영 전환에 발생한 일시적 비용 기저효과가 작용했다.

교촌에프앤비 관계자는 “4분기에도 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회담에서 조성된 K-치킨 붐업과 더불어 연말 성수기 효과, 메밀단편, 소싯 등 신규 브랜드 안착으로 견고한 성장세를 이어나갈 것”이라고 말했다.