[헤럴드경제(영광)=김경민기자]㈜광주은행 영광지점(지점장 최창식)은 지난 11일 영광군청을 방문해 영광군 인재육성기금으로 장학금 3천만 원을 기탁했다.

광주은행은 영광군 금고로 지정된 이후, 지역사회를 위한 다양한 사회 공헌 활동의 일환으로 영광군 인재육성기금에 매년 3천만 원씩 기탁하고 있다.

최창식 광주은행 영광지점장은 앞으로도 광주은행이 영광군 인재 양성과 지역사회 발전을 위해 계속해서 힘을 보태겠다는 말을 전했다.

장세일 영광군수는 “매년 꾸준히 인재육성기금 기탁을 통해 우리 군의 교육 발전에 기여해 주셔서 감사하다”라며, “이번 기탁금은 영광군 학생들의 학업과 꿈을 키울 수 있도록 소중히 사용하겠다”라고 말했다.

영광군은 1995년부터 인재육성기금을 조성해왔으며, 매년 수백 명의 학생들에게 장학금을 지급하고, 다양한 교육시책에 지원을 하고 있다.

기탁된 장학금은 지역 학생들에게 실질적인 도움을 주는 데 사용될 것이며, 영광군의 미래를 이끌어갈 인재 양성에 중요한 역할을 하게 될 예정이다.