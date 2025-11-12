[헤럴드경제=강승연 기자] 이랜드월드는 KATRI(한국의류시험연구원) 본원에서 ‘지속가능한 패션산업을 위한 품질인증 강화 업무협약 (MOU)’을 체결했다고 12일 밝혔다. 협약식에는 정기송 이랜드월드 통합생산본부장과 박학희 KATRI시험연구원 부원장 등이 참석했다.

KATRI시험연구원은 1965년 설립 이후 섬유·패션을 중심으로 시험·검사·인증 역량을 축적해 온 국내 대표 시험인증기관이다. 최근에는 부품소재·생활제품·환경·바이오 등으로 사업범위를 확대하고 있다.

협약을 통해 이랜드월드와 KATRI시험연구원은 국내외 섬유 및 소비재 시험·검사·인증 협력, 투명하고 신뢰할 수 있는 품질관리체계 구축, 산업 동향 및 기술 정보의 상호 교류 등을 중심으로 협력한다. 또 변화하는 글로벌 패션 산업 환경에 신속하게 대응할 수 있는 기반을 마련한다는 방침이다.

이랜드월드 관계자는 “패션 산업의 품질은 곧 브랜드의 신뢰”라며 “KATRI와의 협력을 통해 산업 전반의 품질 수준을 한층 높이고, 지속 가능한 패션 생태계 조성에 앞장서겠다”고 말했다.