미국산 옥수수 수입관세 철폐로 美와 무역합의 실행 수입량도 18배로 늘려...수입 기간은 제한

[헤럴드경제=도현정 기자] 태국 정부가 미국과의 무역 합의에 따라 미국산 옥수수 수입 관세를 없애고 수입량을 기존의 18배 이상으로 늘린다.

12일(현지시간) 로이터 통신 등 다수의 보도에 따르면 전날 태국 정부는 내년부터 미국산 사료용 옥수수 수입 할당량을 연간 100만t으로 늘리고 기존에 적용했던 관세 20%는 철폐하기로 했다고 밝혔다.

100만t은 그간 태국의 연간 미국산 옥수수 수입 할당량(5만4600t)의 약 18.3배에 달하는 양이다. 태국 정부 관계자는 “이번 조치는 태국이 가축 사료 생산에 필요한 원자재를 충분히 확보하고 미국과의 협상에서 무역팀의 제안을 뒷받침하기 위한 것”이라 부연했다. 단, 자국 내 옥수수 재배 농가에 미치는 영향을 최소화하기 위해 미국산 옥수수 수입 기간을 주요 수확시기인 4분기와 겹치지 않도록 2∼6월 다섯 달 동안으로 설정했다. 또 미국산 옥수수를 수입하는 사료업체는 수입량의 3배에 해당하는 태국산 옥수수도 함께 구매하도록 규정했다.

정부 자료에 따르면 태국은 매년 약 900만t의 옥수수를 소비하며, 이 중 절반 가량인 약 400만∼500만t은 수입에 의존한다.

태국 정부는 또 대기 오염을 줄이기 위해 내년부터 농사를 지은 뒤 지푸라기·그루터기 등 남은 부산물을 태우는 화전식 농업을 하는 나라로부터 사료용 옥수수를 수입하지 않기로 했다. 이에 해당하는 나라는 미얀마, 라오스, 캄보디아다. 기존에는 사료용 옥수수 수입분 대부분을 이들 국가로부터 들여왔으나, 이를 금지하기로 한 이상 미국산 옥수수로 수요가 자연스럽게 돌아설 것으로 보인다.

지난 7월 말 태국은 미국과 무역협상에서 미국산 상품에 대한 수입 관세 대부분을 철폐하고 미국은 태국산 상품에 대한 상호관세를 당초 예고한 36%에서 19%로 낮추기로 했다. 지난달 26일에는 비관세 장벽 제거 등 추가·세부 합의 내용을 담은 ‘상호무역협정 프레임워크 합의’를 타결했다. 이 합의에서 태국 측은 사료용 옥수수와 대두박(대두에서 기름을 짜고 남은 콩깻묵) 등 미국산 농산물을 연간 약 26억 달러(약 3조8000억원)어치 수입하기로 했다.