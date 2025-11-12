[헤럴드경제 스포츠팀=정근양 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 손녀인 카이 트럼프(Kai Trump)가 이번 주 열리는 LPGA투어 더 아니카 드리븐(총상금 )에 스폰서 초청으로 출전한다.

2007년생의 아마추어 선수인 카이는 14일(한국시간) 미국 플로리다주 벨에어의 펠리칸 골프클럽)(파72)에서 개막하는 이번 대회에서 LPGA투어 데뷔전을 치른다. 카이는 트럼프 대통령의 장남인 도널드 트럼프 주니어의 딸이다.

카이는 현재 미국주니어골프협회(AJGA) 랭킹 400위권으로 알려져 있으나 높은 유명세와 소셜 미디어 영향력이 이번 대회 출전에 배경이 된 것으로 분석된다. 실제로 카이 트럼프는 인스타그램 팔로워가 250만 명, 유튜브 구독자가 130만 명을 넘는 등 막강한 인플루언서로 활동하고 있다. LPGA투어 측은 카이 트럼프의 출전이 젊은 세대에게 골프를 알리는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

카이는 대회를 앞두고 진행된 공식 인터뷰에서 할아버지인 도널드 트럼프 대통령과 ‘골프 황제’ 타이거 우즈로부터 받은 조언을 공개했다. 카이는 “할아버지께서 ‘긴장하지 말라’고 말씀해주셨는데 그럴려고 노력할 것”이라고 밝혔다.

카이는 또한 타이거 우즈가 “‘그냥 대회에 나가서 즐기라’는 말을 해줬다”며 “무슨 일이 벌어지든 흐름을 따라서 즐기면 된다고 했다”고 소개했다. 타이거는 현재 카이 트럼프의 어머니인 바네사 트럼프와 공개 연애 중이다.

카이 트럼프는 이번 LPGA 무대에서 세계적인 선수들과 경쟁하며 어떤 경기력과 존재감을 보여줄지 많은 기대를 모으고 있다. 카이는 1라운드에서 일본의 시부노 히나코, 독일의 올리비아 코완과 같은 조로 경기한다.