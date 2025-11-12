하와이 아웃리거 리조트 앤드 호텔 외에도 태국,피지,몰디브,모리셔스등 고급호텔 망라

[헤럴드경제=함영훈 기자] 하와이에 여러 호텔을 운영하면서 글로벌 여행자의 만남의 광장, 안락한 휴식 등을 담보하고 있는 아웃리거 리조트 앤드 호텔이 오는 12월 9일까지 일정으로 공식 홈페이지(outrigger닷컴)를 통해 2025 사이버 세일(CyberSale)을 진행한다.

하와이 뿐 만 아니라, 피지, 태국, 몰디브, 모리셔스 등 전 세계 리조트에서 최대 45% 할인 혜택을 제공하며, 올해는 단순한 할인 행사를 넘어 하와이 현지의 문화와 자연을 보존하는 의미 있는 프로젝트와 연계된다.

하와이 예약을 통해 고객은 현지 문화유산 보존과 해양환경 보호 활동에 동참하는 ‘착한 여행’을 실천할 수 있다.

아웃리거는 하와이에서 시작된 브랜드로서 바다와 함께 살아온 문화를 존중하며, 여행이 지역사회에 긍정적인 변화를 남길 수 있도록 노력해왔다.

이번 사이버 세일 역시 이러한 브랜드 철학을 담아, 여행의 즐거움과 의미를 동시에 전하는 글로벌 캠페인으로 마련됐다.

하와이 지역에서는 아웃리거 리프 와이키키 비치 리조트, 아웃리거 와이키키 비치콤버 호텔, 아웃리거 카아나팔리 비치 리조트 등에서 최대 45% 할인 혜택을 제공한다.

대가족 가족여행객을 위한 ‘그랜드페어런트 개런티(Grandparent Guarantee)’ 프로그램도 운영되어, 4박 이상 스위트나 멀티룸 투숙 시 가족 간의 유대와 추억을 보장하는 특별 서비스를 제공한다.

피지에서는 올 인클루시브 패키지 최대 30% 할인과 함께 피지 전통문화 체험 프로그램 ‘Fijian Cultural Pass’를 추가로 증정하며, 캐스터웨이 아일랜드 리조트는 가족 여행객을 위한 20% 할인과 워터파크 입장권을 제공한다.

태국 카오락·코사무이·수린비치 리조트에서는 최대 25% 할인(조식 포함)을, 2026년 새로 오픈 예정인 피피 아일랜드 리조트는 사전 예약 시 최대 20% 할인을 제공한다. 몰디브 마푸시바루 리조트는 허니문 및 커플 여행객을 대상으로 최대 50% 할인과 조식·석식 포함 혜택을 마련했다. 모리셔스 비치 리조트는 올 인클루시브 패키지 최대 30% 할인과 MUR 5,000 상당의 스파 크레딧을 제공한다.

이번 사이버 세일은 하와이의 전통 항해정신과 글로벌 해양문화 보호의 의미를 담은 캠페인으로, 아웃리거가 추구하는 ‘비치에서의 진정한 경험’을 전 세계 고객에게 전달하는 프로그램이다. 특히 허니문, 가족여행, 친구와의 휴양 등 목적에 따라 맞춤형 상품 구성이 가능해 연말 해외여행을 계획하는 이들에게 실질적인 혜택을 제공한다.

또한 한국 고객은 아웃리거 리조트 한국 예약센터를 통해 예약할 경우, 보다 편리한 상담과 함께 일부 프로모션 혜택을 추가로 제공받을 수 있다. 세부 조건은 예약 시점과 리조트별 운영 정책에 따라 달라진다.

예약은 2025년 11월 10일부터 12월 9일까지 아웃리거 공식 홈페이지(outrigger.com/cyber)에서 코드 CYBER25 입력 시 가능하다. 또한 한국사무소 콜센터(733-9033)를 통해 예약 시 진행 중인 다양한 추가 프로모션의 기회 및 정보를 얻을 수 있다

아웃리거 리조트 앤드 호텔은 75년 이상의 역사를 지닌 글로벌 비치리조트 브랜드로, 하와이를 비롯해 피지, 모리셔스, 태국, 몰디브 등지에 리조트를 운영하고 있다. ‘Come Be Here’라는 브랜드

모토 아래 각 지역의 문화를 체험할 수 있는 진정성 있는 서비스를 제공하며, 글로벌 호텔 얼라이언스(GHA) 멤버십 프로그램을 통해 전 세계 고객과 교류하고 있다.