상주쌀·검정콩 재배 선도, 지역 식량산업 발전 공로

[헤럴드경제(대구경북)=김성권 기자] 경북 상주시 청청농업회사법인 윤문욱 대표가 11일 제30회 농업인의 날 국가기념식에서 대통령상을 받았다.

윤 대표는 상주시 대표 농산물인 ‘상주쌀 미소진품’과 ‘검정콩 빛나두’ 재배를 선도하며, 밀-콩·콩-조사료 2모작 생산단지 조성, 논콩 재배 확대, 병해충 방제, 고령농업인 농작업 대행 서비스 등으로 지역 식량자급 기반 확충과 지속가능한 농업 체계 구축에 기여했다.

또한 국립식량과학원 ‘스타청년농업인’으로 활동하며 청년농부스쿨 운영과 여성농업인 교육 강의를 맡아 선진영농기술과 경영 노하우 전파에도 힘썼다.

새마을지도자와 의용소방대원으로 사회봉사에도 적극 참여하며 지역사회 발전에도 기여했다.

강영석 상주시장은 “이번 대통령상 수상은 상주시 청년농업인의 땀과 노력의 결실이다”며 “미소진품과 빛나두를 비롯한 상주 농산물이 전국에서 인정받는 시대를 열겠다”고 말했다.