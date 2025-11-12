전현직 법무장관들…“김어준 포함 어느 방송이든 좋다”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 한동훈 전 국민의힘 대표는 12일 “정성호 법무부 장관, 추미애 전 법무부 장관(현 국회 법제사법위원장), 조국 전 법무부 장관(전 조국혁신당 비상대책위원장) 중 누구라도 대장동 일당 불법 항소 취소에 대해 저와 국민 앞에서 공개 토론을 (할 것을) 제안한다”고 했다.

한 전 대표는 이날 오전 페이스북에 “언제든, 김어준 방송 포함 어느 방송이든 저는 좋다”며 이같이 적었다.

그러면서 “이 세 분은 이미 각각 대장동 일당 불법 항소 취소에 대해 저와 공방을 벌이셨으니, 공개 토론을 피하실 이유가 없을 것”이라고 강조했다.

한편 조 전 위원장은 전날 페이스북을 통해 “한동훈씨가 나에게 ‘무식한 티만 난다’고 말한 것에 대한 답은 이미 올린 검사 출신 김규현 변호사의 글로 대신한다”며 “김 변호사가 한씨와 1 대 1 TV 토론을 원하고 있으니, 한씨는 장혜영 전 (정의당) 의원과 했던 것처럼 토론하길 바란다”고 적었다.

이에 한 전 대표는 다시 페이스북을 통해 “조씨, 구질구질하게 누군지도 모르는 대타 내세우고 도망가지 말고 본인이 토론 나오세요”라고 일갈했다.