‘울산(Ulsan), 집(Home)’ 조합 “공공주택 가치 제고” 뜻 담아

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 공공주택에 대한 인식을 개선하고 주거 품질과 만족도를 제고하기 위해 공공주택 통합 상표 ‘유홈(U home)’을 개발했다.

‘유홈’은 울산(Ulsan)과 집(Home)을 조합한 이름으로, “울산에는 당신의 집이 있습니다”라는 메시지를 담고 있다. 또 단순한 주거 공간 제공을 넘어 울산 시민 한 사람 한 사람의 일상을 보듬는 ‘따뜻한 공공주택을 지향한다’는 의미도 반영했다.

‘유홈(U home)’ 상표는 울산시와 울산도시공사가 공급하는 청년·신혼부부·고령자 대상 신규 공공주택 단지에 적용돼 공공주택의 정체성과 통일성을 강화하는 역할을 한다.

울산시 관계자는 “이번에 개발한 ‘유홈(U home)’은 상표로서만 아니라 울산의 지역 특색을 반영한 새로운 주거문화의 출발점”이라며 “시민 모두가 안정적이고 품격 있는 삶을 누릴 수 있도록 공공주택의 가치를 높여나가는 계기로 삼겠다”고 말했다.