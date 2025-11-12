‘재향군인의 날’ 맞아 참전용사들 탄 여객기에 깜짝 등장 “여러분 희생 영예롭게 기념...매우 감사”

[헤럴드경제=도현정 기자]버락 오바마 전 미국 대통령이 미국 재향군인의 날을 앞두고 한국전쟁 등에 참전한 노병들 앞에 예고없이 등장, 감사 인사를 전했다.

재향군인의 날인 11일(현지시간) 오바마 전 대통령은 자신의 사회관계망(SNS) 엑스(옛 트위터) 계정에 여행을 떠난 참전용사들에게 감사 인사를 전하는 영상을 올렸다.

전날 촬영된 것으로 보이는 이 영상에서 오바마 전 대통령은 한국전쟁과 베트남전쟁 등에 참전했던 퇴역군인들과 그 가족 80여명이 탄 여객기에 예고없이 등장했다. 여객기가 도착한 워싱턴 인근 로널드 레이건 공항에서 기내에 오른 그는 기내 마이크를 잡고 “안녕하세요. 여러분”이라 인사를 하며 “재향군인의 날이 다가오면서 나는 잠시 여러분들과 여러분 가족의 특별한 봉사에 감사를 표하고 싶었다”고 말했다. 이어 그는 “여러분 모두가 우리나라를 지키기 위해 한 희생은 항상 영예롭게 기념될 것”이라며 “우리는 매우 감사할 것”이라 전했다.

영상에는 오바마 전 대통령을 실제로 대면한 재향군인들의 놀라운 표정과 반가워하는 모습이 생생하게 담겨있다. 이들은 여객기에서 내리면서 오바마 대통령과 악수를 하며 그의 깜짝 등장을 반겼다. 오바마 전 대통령은 이들 한명 한명과 악수한 후, 기념 메달인 ‘프레지던셜 챌린지 코인’(Presidential Challenge Coin)을 선물했다.

이날의 여객기 여행은 ‘아너 플라이트 네트워크’(Honor Flight Network)라는 비영리 단체가 주선한 것이다. 이 단체는 참전 용사들과 그 가족들을 워싱턴 DC로 초대해 무료 여행을 제공해왔다. 워싱턴 DC에는 한국전쟁 참전 기념 공원과 2차대전 참전 기념비 등이 있다.