스마트농업·유통혁신 성과 인정… 농업대전환 선도 지자체 위상 확립

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 예천군이 농업인 소득 증대와 차별화된 농업 시책 추진 성과를 인정받아 ‘2025년 경상북도 시·군 농정평가’에서 우수상을 받았다.

이로써 예천군은 15년 연속 수상의 금자탑을 쌓으며 명실상부한 경북 농업의 선도 지자체임을 다시 한번 입증했다.

올해 농정평가는 농업대전환, 농식품유통, 스마트농업, 축산정책, 동물방역 등 7개 분야 28개 지표를 종합 심사했으며, 예천군은 농식품 해외시장 개척과 유통 활성화 부문에서 높은 점수를 받았다.

특히 ▲디지털혁신 농업타운 조성을 통한 스마트농업 기반 확충, ▲농산물 직거래 활성화, ▲각종 국·도비 공모사업비 확보 등 실효성 있는 시책을 추진하며 두각을 나타냈다.

이 같은 꾸준한 노력으로 예천군은 농정업무 전반의 활성화와 농업 경쟁력 강화에 탁월한 성과를 거두며, 15년 연속 수상이라는 대기록을 달성했다.

김학동 군수는 “이번 수상은 농업 행정을 신뢰하고 함께해 주신 군민 여러분의 땀과 협력의 결실”이라며 “앞으로도 능동적이고 선제적인 농정 시책으로 스마트농업을 선도하고, 급변하는 첨단농업 환경에 한발 앞서 대응하는 ‘농업대전환의 중심도시 예천’을 만들어가겠다”고 말했다.