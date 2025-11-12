[헤럴드경제=강승연 기자] 치킨 프랜차이즈 제너시스BBQ 그룹은 남아프리카공화국 현지 기업과 마스터 프랜차이즈(MF) 계약을 맺고 아프리카 시장에 진출한다고 12일 밝혔다.

BBQ는 남아공 현지에서 한국 식품 유통 사업을 하는 ‘굿 트리 사우스 아프리카(Good Tree South Africa)’와 MF 계약을 체결했다. 굿 트리 사우스 아프리카는 남아공에서 약 3000개의 슈퍼마켓을 운영하고 있다.

BBQ는 굿 트리 사우스 아프리카와 함께 케이프타운과 요하네스버그, 블룸폰테인 등 주요 도시에 QSR(Quick Service Restaurant) 형태의 매장을 선보일 계획이다.

남아공은 인구 6302만명, 중위 연령이 28세로 외식업 성장 잠재력이 높은 국가다. 남아공의 1인당 연간 닭고기 소비량은 약 36㎏ 수준으로, 닭고기 식문화가 발달했다.

윤홍근 제너시스BBQ 그룹 회장은 “남아공은 아프리카 대륙에 본격적으로 진출하기 위한 교두보이자 K-푸드의 글로벌 확장을 가속할 수 있는 핵심 거점”이라며 “현지의 문화와 입맛에 맞춘 차별화된 메뉴 구성과 서비스로 K-치킨과 한식이 아프리카 전역으로 확대될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.