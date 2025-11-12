6개 관계사, 4000억 규모 모펀드 조성 매년 1조 자펀드 결성…첨단산업 투자 함영주 회장 “미래 성장 마중물 역할”

[헤럴드경제=김벼리 기자] 하나금융그룹은 첨단산업 생태계를 지원하기 위해 4년간 총 4000억원 규모의 ‘하나 모두 성장 K-미래전략산업 벤처 모펀드’를 조성한다고 12일 밝혔다. 모펀드는 매년 1조원 규모의 자펀드를 결성해 4년간 총 4조원 이상 규모의 펀드를 조성할 계획이다.

이는 지난달 하나금융그룹이 발표한 ‘하나 모두 성장 프로젝트’의 일환이다. 생산적 금융으로 대전환과 포용금융 확대를 위해 오는 2030년까지 5년간 100조원을 투입하는 사업이다.

‘하나 모두 성장 K-미래전략산업 벤처 모펀드’는 하나은행, 하나증권, 하나카드, 하나캐피탈, 하나대체투자자산운용, 하나벤처스 등 하나금융그룹의 관계사 6곳이 참여한다.

관계사들은 내년부터 매년 1000억원을 출자해 4년간 총 4000억원의 모펀드를 조성한다. 모펀드란 직접 투자하지 않고 자펀드에 출자해 자산을 운용하는 재간접펀드다. 하나금융그룹은 이번 모펀드를 통해 매년 1조원 규모의 자펀드를 결성한다. 4년간 총 4조원 이상 규모의 펀드를 조성하는 것이 목표다. 모펀드 운영사로는 관계사 하나벤처스가 참여할 예정이다.

모펀드는 정책출자기관이 선정한 벤처펀드와 ‘매칭 출자’해 국가전략 첨단산업인 ABCDEF(인공지능·바이오·콘텐츠·방위·에너지·제조업)에 집중 투자할 계획이다.

지난 7일 함영주 하나금융그룹 회장을 비롯한 그룹 사장단과 임직원들은 ‘2026년 그룹 경영계획 워크숍’에서 그룹 차원의 ‘생산적 금융 공급 확대’를 핵심 주제로 선정했다. 이들은 ‘하나 모두 성장 K-미래전략산업 벤처 모펀드’의 조기 결성에 공감대를 형성하고 이를 본격 추진하기로 했다.

함영주 하나금융그룹 회장은 “하나금융그룹이 생산적 금융의 능동적 참여자로서 국가 경제의 지속 가능한 성장을 지원하고, 미래 성장동력을 키워내는 금융 본연의 역할을 다할 것”이라며 “이번에 조성한 펀드가 벤처투자 시장에 활력을 불어넣어 지속 가능한 성장 지원 및 미래성장동력을 키워내는 마중물 역할을 하게 되길 기대한다”고 말했다.

이어 “이번 ‘하나 모두 성장 K-미래전략산업 벤처 펀드’ 결성이 하나금융그룹이 발표한 100조원의 ‘하나 모두 성장 프로젝트’ 중 생산적 금융 84조원에 대한 실행 약속을 가장 먼저 이행한 대표적 사례로 의미가 크다”고 강조했다.