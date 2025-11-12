[헤럴드경제=강승연 기자] 신라면세점이 K-팝 그룹 에이티즈(ATEEZ·사진)를 홍보 모델로 발탁하며 모델 라인업을 완성했다고 12일 밝혔다.

신라면세점은 K-컬처에 관심이 높은 신규 고객층을 적극적으로 유치하고자 K-컬처의 주역인 K-팝 아티스트 에이티즈와 협업에 나서기로 했다.

에이티즈는 2018년 데뷔한 8인조 그룹으로, 데뷔 1년 만에 빌보드 ‘월드 앨범 차트’에 이름을 올리는 등 전 세계 팬들에게 인기를 얻고 있다. 지난해에는 K-팝 최초로 1년 안에 영국 ‘오피셜 앨범 차트’ 3연속 ‘TOP 5’에 등극했다.

신라면세점은 에이티즈와 함께한 화보를 시작으로, 마케팅 활동을 통해 젊고 세련된 브랜드 이미지를 강화하고 고객과의 접점을 넓힐 계획이다. 연초에는 연휴를 맞아 한국을 찾는 글로벌 고객을 위한 프로모션도 진행한다.

한편, 신라면세점은 지난 4월 배우 ‘진영’을 시작으로 배우 ‘박형식’, K-POP 그룹 ‘엔싸인’을 순차적으로 모델로 발탁하며 국내외 고객을 대상으로 마케팅 활동을 펼치고 있다.