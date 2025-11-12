3번째 대표 소집 “올때마다 자신감” 활동량·적극성, 끊임없는 수비 강점 황인범·백승호 부상으로 허리 ‘비상’ 무너진 허리 세울 중책 맡을지 주목

[헤럴드경제=조범자 기자] ‘혼혈 태극전사’ 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)가 ‘난세의 영웅’으로 떠오를 수 있을까.

한국 축구 대표팀 미드필더 카스트로프가 홍명보호의 무너진 허리를 세울 히든 카드로 성공할지 주목된다.

한국인 어머니와 독일인 아버지 사이에서 태어난 카스트로프는 올해 마지막 A매치가 될 볼리비아와 가나 2연전에 나설 대표팀에 발탁됐다.

카스트로프가 홍명보호에 소집된 건 9,10월에 이어 이번이 벌써 세번째다.

미국 원정 2연전으로 치러진 지난 9월 A매치 때 처음으로 태극마크를 달았고, 미국전 후반 교체 투입되며 ‘태극전사 데뷔전’을 치렀다. 이어진 멕시코전에선 선발 출전해 45분을 소화했다.

특히 지난달 국내서 열린 브라질전에선 확실한 존재감을 보여줬다.

당시 대표팀은 세계 최강 브라질에 농락당하며 0-5로 완패하며 실망감을 안겼다. 하지만 축구팬들은 후반 시작과 함께 교체 투입돼 맹렬히 그라운드를 누빈 카스트로프의 플레이에 큰 위안을 얻었다.

완전히 밀리는 상황에서도 브라질 선수들에게 악착같이 달라붙어 공격 전개를 끊으려고 애썼고, 이런 투지는 최근 국내 선수들에게선 보기 힘든 모습이었다. 활동량과 적극성, 끊임없는 수비가 돋보였다.

카스트로프는 당시 경기 후 “0-1이나 0-2로는 질 수 있지만, 0-5로 패배할 수는 없다. 적어도 0-5라는 스코어보다는 잘할 수 있었다고 믿었다”며 “하지만 브라질이 세계적인 팀이라는 점을 존중해야 한다”고 말하며 남다른 근성을 보여주기도 했다.

다만 주체하지 못하는 혈기에 카드를 자주 받는다는 점은 불안 요소다.

최근에도 소속팀 경기에서 레드카드를 받아 팀 패배의 빌미가 됐다. 지난달 25일 독일 분데스리가 8라운드 경기에서 바이에른 뮌헨을 상대하다 전반 19분 만에 거친 태클을 해 퇴장당했다. 소속팀은 수적 열세를 이겨내지 못하고 0-3으로 완패했다.

카스트로프의 투지와 열정은 대표팀에 꼭 필요한 자산이지만, 레드라인을 넘는다면 오히려 ‘독’이 될 수 있다.

때문에 아직 대표팀 핵심 자원으로 분류되지 못한 카스트로프에게 이번 A매치 2연전은 절호의 기회다.

‘중원 사령관’ 황인범(페예노르트), 백승호(버밍엄시티)가 부상으로 이탈하면서 대표팀 허리가 무너질 위기에 놓였기 때문이다.

홍명보 감독이 최근 잇달아 선보인 3-4-2-1 포메이션을 가동한다면, 중앙 미드필더 2명이 필요하다. 카스트로프는 김진규와 더불어 현재 대표팀 중앙 미드필더 5명 중 최근 홍 감독이 가장 많이 활용한 선수다. 선발 중책을 맡을 가능성이 어느 때보다 높다.

카스트로프는 11일 충남 천안 대한민국축구종합센터에서 가진 인터뷰에서 “황인범과 백승호가 빠르게 잘 회복하기를 바란다”면서 “대표팀에 올 때마다 점점 자신감이 더 붙는다. 내가 보여줄 수 있는 걸 최대한 많이 보여주려고 노력하겠다”고 말했다.

누구보다 많이 뛰고, 상대를 괴롭히는 데에 능하며, 공격적 재능까지 갖추고 있는 카스트로프가 자신의 장점을 발휘해 허리 공백을 메운다면 ‘난세의 영웅’이 될 수도 있다.

그는 또 ‘노 레드카드’의 각오도 언급했다.

카스트로프는 “소속팀에서 레드카드를 받은 상황은 사실 운이 좀 안 좋았다. 태클할 때 내 실수도 있었다. 우리 팀이 강팀인 뮌헨을 맞아 계획적으로 좀 더 강하게 나간 부분도 있다”고 설명했다.

이어 “이런 것 때문에 내 스타일을 바꿀 생각은 없다”면서도 “그렇지만 대표팀에서 레드카드를 받을 생각은 전혀 없다”고 힘줘 말했다.

홍명보호는 오는 14일 오후 8시 대전월드컵경기장에서 볼리비아와, 18일 오후 8시엔 아프리카의 강호 가나와 서울월드컵경기장에서 대결한다.

중원의 새 조합을 고심하는 홍명보 감독에게 카스트로프가 확실한 눈도장을 받을 수 있을지 팬들의 뜨거운 관심이 쏠린다.