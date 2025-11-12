[헤럴드경제=채상우 기자] 카카오톡 개편에 90%의 이용자가 불만인 것으로 조사됐다.

11일 한국언론진흥재단이 공개한 온라인 설문조사 결과에 따르면, 카카오톡 친구 탭 개편 버전을 이용하는 응답자의 90.1%는 ‘별로 알고 싶지 않은 소식까지 보게 돼 피로감을 느낀다’고 응답했다.

이번 개편은 친구의 프로필 사진이나 상태 메시지 변경과 같은 개인 활동 내역을 자동으로 노출하는 방식이다. 이에 대해 이용자들은 과도한 정보 노출이라는 지적을 제기했다.

또한 응답자의 90.9%는 ‘친하지 않은 사람에게 내 활동이 노출될 수 있어 부담스럽다’고 응답했다. 반면, ‘친구 소식에 하트나 댓글로 소통할 수 있어 편하다’(20.9%)와 ‘친구 근황을 한눈에 볼 수 있다’(20.5%) 등 긍정적인 응답 비율은 상대적으로 낮게 나타났다. 전체 이용자 중 79.7%는 업데이트 이전 버전으로 돌아가고 싶다는 의사를 밝혔다.

대화방의 메시지 삭제 가능 시간을 기존 5분에서 24시간으로 확대한 기능에 대해서는 응답자의 84.3%가 ‘실수를 바로잡을 수 있어 마음이 편하다’며 긍정적으로 평가했다. 그러나 ‘삭제 기능이 책임 회피에 악용될 수 있다’(67.5%)거나 ‘대화 신뢰가 떨어질 수 있다’(50.6%)는 우려도 제기됐다.

카카오톡이 인공지능(AI) 기능을 강화하고 챗GPT를 도입하는 등 메신저에서 사회관계망서비스(SNS)로 전환을 시도하는 것에 대해서는 86.1%가 ‘너무 많은 기능이 담겨 복잡하다’고 응답했다. 이와 함께 ‘미디어 환경상 자연스러운 흐름’(61.2%), ‘더 편리하다’(38.1%)는 의견도 제시됐다.

해당 조사는 카카오톡 이용 경험이 있는 20~60대 1000명을 대상으로 지난달 29일부터 이달 2일까지 온라인으로 실시됐다.

한편 앞서 정신아 카카오 대표는 지난 7일 3분기 실적 콘퍼런스콜에서 “이용자 의견을 바탕으로 4분기부터 예정된 친구탭 개편을 비롯해 지속적인 서비스 개선을 이어가겠다”고 말했다. 정 대표는 이어 “최근 카카오톡 개편이 서비스 탄생 15년 만의 대규모 개편인 만큼 다양한 피드백을 수렴해 메시지 경험의 고도화와 플랫폼 안정성 강화를 병행하겠다”고 덧붙였다.