[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 지난 10일부터 11일까지 구청 중앙광장에서 중랑구 새마을부녀회 주관으로 ‘사랑의 김장 담그기’ 행사를 개최했다.

매년 소외된 이웃에게 따뜻한 온기를 전하고자 마련되었다.

이번 행사에는 류경기 중랑구청장을 비롯해 새마을부녀회 회원 등 총 180여 명의 중랑구민이 참여했다.

참여자들은 이틀에 걸쳐 약 6000kg에 달하는 김장 김치를 담가 어려운 이웃들에게 따뜻한 도움의 손길을 전하는 데 힘을 모았다.

완성된 김장 김치는 지역 내 저소득 및 취약계층 600여 세대와 복지시설에 전달된다. 민간 주도 나눔 활동으로 공동체의 따뜻한 연대를 강화하며, 취약계층의 겨울나기 부담을 덜어줄 것으로 기대된다.

류경기 중랑구청장은 “이웃을 위해 김장 담그기와 나눔에 동참해 주신 새마을부녀회와 모든 참여자분께 진심으로 감사드린다”며 “앞으로도 지역사회의 따뜻한 정과 연대를 느낄 수 있는 나눔의 장을 꾸준히 마련하겠다”고 말했다.