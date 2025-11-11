[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]AI테크테인먼트 기업 펄스나인(대표 박지은)의 버추얼 아이돌 그룹 이터니티(IITERNITI)가 11일 첫번째 정규앨범 ‘HELLO WORLD’와 그 뮤직비디오를 발매했다.

이터니티는 AI 기반 가상 아이돌로 감정과 관계를 주제로 한 음악을 선보이고 있다. 이번 앨범은 ‘AI가 세상에 건네는 첫 인사’를 주제로, AI와 인간이 감정으로 연결되는 순간을 음악으로 표현했다.

이번 앨범은 타이틀곡 ‘Hello World’를 비롯해 청량한 하이틴 팝부터 웅장한 팝, 에너지 넘치는 EDM, 펑키한 유닛 곡까지 다채로운 장르로 구성되어 이터니티의 다양한 음악적 매력을 선사할 예정이다. 앨범에는 펄스나인의 딥리얼 AI 기술과 AI사운드 엔지니어 하수호, 작곡가 두들범, 박찬재, 이주헌, 보컬리스트 이송화 등 다양한 전문가가 참여해 완성도를 높였다.

타이틀곡 ‘Hello World’는 ‘당신의 친구, AI 아이돌’로 진화한 이터니티의 새로운 시작을 상징하는 이지리스닝 팝 트랙이다. 톡 쏘는 청량한 사운드와 설레는 멜로디가 어우러져 새로운 세계로 첫발을 내딛는 순간의 두근거림을 담았다.

정식 발매에 앞서 지난10일 홍대 키트베러 플래그십 스토어에서 ‘HELLO WORLD PREMIRE’ 프리뷰 쇼케이스가 성황리에 개최됐다. 이날 행사에서는 이터니티가 직접 무대를 선보이며 비하인드 토크도 함께 진행되었다. 참가자들은 이터니티의 라이브 퍼포먼스뿐 아니라 인간·AI 협업으로 제작된 ‘Hello World’의 뮤직비디오의 일부를 최초로 관람하며 화제를 모았다.

펄스나인의 박지은 대표는 ‘이터니티의 ’HELLO WORLD’는 단순한 AI 프로젝트가 아니라 인간의 감정과 예술을 이해하며 함께 성장해가는 과정의 기록’이라며 ‘이번 앨범을 통해 AI 아이돌이 ‘듣는 대상’을 넘어 ‘이야기하고 연결되는 존재’로 진화하는 모습을 보여줄 것’ 이라고 말했다.