[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 신세계 센텀시티는 나만의 감각과 취향이 깃든 공간을 제안하는 전시 ‘COLLECTIBLES: 공간미학’을 개최했다고 11일 밝혔다.

‘COLLECTIBLES’라는 단어는 단순히 무언가를 모은다는 의미를 넘어 오랜 시간 축적된 가치와 이야기를 품은 물건들을 가리키며 갤러리와 빈티지 가구 숍이 선별한 작품과 오브제들은 시장 가치 이상의 ‘취향의 언어’를 전한다.

네 곳의 갤러리와 빈티지 가구 숍이 함께 참여한 이번 전시는 다양한 형식의 원화 작품과 아트 프린트, 가구와 포스터 등 수집 가능한 미술품 200여점을 선보인다. 그중에서도 참여 작가 20명의 작품은 현실과 가상, 관계와 소통, 믿음과 불안 등 오늘을 살아가는 우리의 감정과 풍경을 다층적으로 비춘다.

신세계 센텀시티점 박경인 큐레이터는 “ COLLECTIBLES: 공간미학을 통해 자신을 닮은 사물과 예술을 만나고 그로부터 시작되는 작고 사적인 기쁨이 일상의 공간으로 확장되기를 바랍니다. 나의 취향이 머무는 그 자리가 곧 나만의 미학이 되는 순간을 이 전시에서 경험하시길 바랍니다”라고 전했다.

‘COLLECTIBLES: 공간미학’은 신세계 센텀시티 6층 갤러리에서 다음달 14일까지 만나 볼 수 있다.