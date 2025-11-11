안동고·한국생명과학고 학생 대상… 쌀 소비 촉진·농업 가치 확산 앞장

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북농협(본부장 최진수)은 11일 ‘제30회 농업인의 날’을 맞아 안동고등학교와 한국생명과학고등학교에서 ‘농심 천심(農心天心)’ 운동의 하나로 아침밥 먹기 캠페인을 펼쳤다.

이번 캠페인은 청소년들에게 아침 식사의 중요성을 알리고, 우리 쌀 소비 촉진과 농업·농촌의 가치 확산을 위해 마련됐다.

‘농심 천심운동’은 “농부의 마음이 곧 하늘의 뜻”이라는 의미로, 농협이 추진 중인 범국민 농업 가치 확산 캠페인이다.

농업소득 증대와 농촌 활력화를 통해 지속 가능한 농업·농촌 구현을 목표로 하고 있다.

이날 경북농협은 등교하는 학생과 교직원 800여 명에게 가래떡과 쌀 음료를 제공하며 “든든한 아침 한 끼가 건강과 학습 집중력 향상에 도움이 된다”는 메시지를 전달했다.

특히 11월 11일은 농업인의 날이자 가래떡 먹는 날로, 국민에게 우리 농업의 소중함을 되새기고 쌀 소비를 촉진하기 위한 의미 있는 날이다.

같은 날 경북농협은 경북 여성 가족 광장 대강당에서 열린 ‘제30회 농업인의 날 기념행사’에도 참여해 참석자들과 함께 가래떡 나눔 행사를 진행했다.

또, 지역사회 나눔 실천의 하나로 쌀 500㎏을 예천지역아동센터에 기부하며 농업인의 상생 정신을 실천했다.

최진수 경북농협 본부장은 “학생들이 우리 쌀로 만든 음식을 맛보며 농업의 소중한 가치를 느끼길 바란다”며 “경북농협은 앞으로도 지역 학교와 협력해 ‘농심 천심’ 범국민 아침밥 먹기 캠페인을 지속해서 이어가겠다”고 말했다.