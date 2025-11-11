청년세대 아이디어 적극 반영, 지속가능경영 실행력 강화

[헤럴드경제=이태형 기자]건강보험심사평가원은 11일 제3기 ‘ESG 변화관리자’ 대상 첫 역량 강화 워크숍을 성료했다고 밝혔다.

심평원은 변화·트렌드에 유연하게 대처하는 청년(MZ) 직원들이 ESG 경영에 직접 참여하는 ‘MSG(Mz-ESG)’를 2021년부터 운영해 참여형 ESG 문화 확산에 나서고 있다. 이번 3기 MSG는 23명의 다양한 직종·입사연도의 직원으로 구성됐다.

MSG 2·3기 직원이 모인 이번 워크숍은 ▷3기 위촉장 수여 ▷ESG 경영 특강 ▷심평원의 ESG 경영 추진현황 및 MSG 운영계획 ▷ESG 경영 아이디어 토론과 발표순으로 진행됐다.

참석자들은 심평원 ESG 비전과 방향성 등 제도와 트렌드를 공유하고, 향후 적용할 수 있는 아이디어를 제시하는 등 적극적으로 활동에 참여했다.

3기 MSG는 향후 2년간 정기회의 및 소모임 프로젝트를 연 2회 진행하며, 다양한 ESG 아이디어 발굴과 ESG 실천문화 정착을 위해 선도적 역할을 수행한다.

이 과정에서 활동을 수료한 2기 MSG가 멘토가 돼 ESG 지식과 경험 공유 등 활동 전반을 지원할 계획이다.

심평원은 MSG가 제안한 아이디어를 적극 반영해 ESG 경영을 고도화할 예정이다. 또 매 회의별 발굴된 아이디어 반영 과정을 직접 피드백하고, MSG 활동 만족도 제고와 실질적인 ESG 성과 창출에 나설 계획이다.

역량 강화를 지원하기 위해 전체 MSG 구성원을 대상으로 ESG 교육·도서 등을 제공하고, 활동 우수자에게는 조직성과 인센티브 및 표창과 포상금도 지급할 예정이다.

박인기 심평원 기획상임이사는 “MSG는 우리 원의 ESG 경영을 이끄는 핵심 주체로서, 자발적 참여와 실천을 통해 지속 가능한 조직문화를 만들어가고 있다”라며 “젊은 세대를 대표하는 MSG 구성원들이 자부심과 책임감을 가지고 ESG 실천에 적극 동참해 주길 기대한다”라고 말했다.