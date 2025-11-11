1~3분기 누적 영업이익 1조451억원·세전이익 1조603억원 WM·IB 부문 호실적 견인

[헤럴드경제=문이림 기자] 삼성증권의 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 23% 늘어난 것으로 집계됐다.

11일 삼성증권에 따르면 3분기 연결기준 영업이익은 전년 동기 대비 23.97% 증가한 4018억원이다. 세전이익은 4122억원, 당기순이익은 3092억원을 기록했다. 각각 전년 동기 대비 27.77%, 28.65% 성장했다.

올해 1~3분기 누적 영업이익은 1조451억원으로 전년 동기 대비 5.04% 늘었다. 세전이익은 전년 동기 대비 5.66% 늘어난 1조603억원, 당기순이익은 전년 동기 대비 5.44% 증가한 7922억원이다.

삼성증권은 “자산관리(WM)부문은 증시 강세로 안정적인 자금 유입이 이어지며 고액자산가 고객 수와 자산 규모가 증가했다”고 말했다.

전분기 대비 1억원 이상 리테일 고객 수는 3만7000명 증가했다. 리테일 전체 고객 자산도 37조4000억원 증가하며 고액 자산가 자산관리 부문을 선도했다.

기업금융(IB)부문은 구조화금융이 호실적을 견인했다. 인수 및 자문수수료는 구조화금융을 중심으로 전 분기 대비 35.5% 증가한 994억원을 기록했다.

삼성증권 관계자는 “3분기 케이뱅크 및 마이리얼트립 등 기업공개(IPO) 주관 딜을 확보하며 향후 관련 수수료 수익이 확대될 것이라 기대된다”고 내다봤다.