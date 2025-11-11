개인 ‘팔자’…반도체주 강세 “美 셧다운 해제 기대감 외 동력 부족” 코스닥 약보합 마감

[헤럴드경제=유동현 기자] 코스피가 11일 ‘널뛰기 장세’를 보인 끝에 이틀 연속 상승 마감했다.

미국 정부의 셧다운(일시 업무정지) 해제 기대감에 상승 출발해 가파르게 오르다가 오후 들어 추가 상승 동력 부재 속 매수세가 약화하며 한때 하락 전환하기도 했다.

이날 코스피는 전장보다 33.15포인트(0.81%) 오른 4106.39에 장을 마쳤다. 지수는 전장 대비 51.06포인트(1.25%) 오른 4124.30에서 시작해 한때 4187.46까지 올랐다. 그러나 오후 들어 상승세가 점차 둔화하다가 4066.58로 하락 전환하는 등 큰 폭으로 등락했다.

이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 11.9원 오른 1463.3원을 나타냈다.

유가증권시장에서 외국인과 기관은 각각 778억원, 2240억원을 순매수했고, 개인은 2832억원을 순매도했다. 외국인은 7거래일 만에 순매수로 돌아섰다.

코스피200선물시장에서 개인과 외국인은 각각 993억원, 3708억원을 순매도했다. 기관은 4186억원 매수 우위였다.

10일(미국 동부시간) 뉴욕증시는 3대 주가지수가 강세였다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 381.53포인트(0.81%) 뛴 47,368.63에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 103.63포인트(1.54%) 오른 6,832.43, 나스닥종합지수는 522.64포인트(2.27%) 급등한 23,527.17에 장을 끝냈다.

41일째 이어진 셧다운은 임시예산안에 대한 미 하원의 최종 승인과 도널드 트럼프 대통령의 서명을 거쳐 종료될 가능성이 커진 점이 영향을 미쳤다.

미국 민주당 내 중도파 상원 의원 8명이 공화당의 임시 예산안에 찬성하는 입장으로 선회하면서 셧다운 해제가 임박했다는 기대감 속에 매수심리가 살아났다.

국내 증시는 미국발 훈풍에 반도체 대형주를 중심으로 상승 압력을 받았다.

삼성전자는 2.88% 오른 10만3500원, SK하이닉스는 2.15% 상승한 61만9000원에 거래를 마쳤다.

나머지 시가총액 상위종목도 대부분 장 초반 상승세를 보였으나 추가 상승 모멘텀(동력)의 부재로 일부 종목은 상승분을 반납하고 하락했다.

LG에너지솔루션(1.61%), KB금융(1.32%)은 올랐고, 현대차(-0.55%), 두산에너빌리티(-1.76%), 한화에어로스페이스(-1.76%)는 하락했다.

이경민 대신증권 연구원은 “코스피는 장 초반 4,187선에 도달한 후 외국인의 매수세가 약화해 상승 폭을 반납했다”며 “미국 주가 상승을 반영한 뒤 추가 상승 모멘텀이 없었기 때문”이라고 분석했다.

코스닥 지수는 장중 하락 전환해 4.08포인트(0.46%) 내린 884.27에 거래를 끝냈다.

지수는 전장 대비 5.56포인트(0.63%) 오른 893.91로 출발해 개장 직후 900선을 터치한 뒤 오름폭이 작아지다가 하락세로 돌아섰다.

코스닥 시장에서 개인과 외국인은 각각 763억원, 163억원을 순매수했고, 기관은 822억원을 순매도했다.

에코프로(7.05%)는 상승했고, 알테오젠(-2.30%), 에코프로비엠(-0.13%), 레인보우로보틱스(-1.24%)는 하락했다.

이날 유가증권시장과 코스닥 시장의 거래대금은 각각 19조9255억원, 10조3332억원으로 집계됐다.

대체거래소 넥스트레이드 프리마켓과 메인마켓의 거래대금은 총 10조6696억원이다.