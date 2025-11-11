2035년까지 163억 투입…기반시설·근로자 편의시설 대폭 확충

[헤럴드경제(김해)=황상욱 기자] 김해시는 주촌면 덕암일반산업단지가 국토교통부가 주관하는 ‘2025년 노후 산업단지 재생사업’ 공모에 선정됐다고 11일 밝혔다.

시는 이번 사업을 통해 2035년까지 총 163억2000만원(국비 81억6000만원, 지방비 81억6000만원)을 투입해 기반시설과 근로자 편의시설을 확충할 계획이다.

노후 산업단지 재생사업은 조성 20년 이상 된 산업단지를 대상으로 주차장, 공원 등 부족한 기반시설을 확충하고 근로환경을 개선하는 사업이다. 덕암산단은 1998~2001년 조성돼 30여 개 기업이 입주해 있으나 주차난과 보행안전 문제, 휴식공간 부족 등 노후 인프라로 불편이 지속돼 왔다.

김해시는 이번 사업을 통해 주차타워 건립, 가로 정비, 보행환경 개선, 수변쉼터 조성 등 다양한 시설을 단계적으로 추진한다. 또 근로자 복지를 위한 지원시설과 근린생활시설도 확충해 쾌적하고 안전한 산업단지 환경을 조성한다는 방침이다.

시는 2026년 재생사업지구 지정을 시작으로, 입주기업과 유관기관의 의견을 폭넓게 수렴해 재생사업계획을 수립하고, 시행계획 승인이 완료되는 대로 본격적인 사업에 착수할 예정이다.

한편 김해시는 이번 국토부 사업을 포함해 올해 산업통상자원부와 국토교통부가 주관한 4건의 노후산단 개선사업 공모에 모두 선정되는 성과를 거뒀다. 총사업비는 281억6000만원이며, 이 중 국비 155억6000만원, 도비 36억2000만원이 확보됐다.