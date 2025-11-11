344억 투입된 랜드마크 개선 위해 11일부터 2주간 설문

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 창원시가 흉물 논란이 일고 있는 대상공원 ‘빅트리’에 대한 시민 의견을 직접 수렴해 개선 방향을 정하기로 했다.

시는 11일부터 24일까지 2주간 ‘빅트리 개선안 시민 선호도 조사’를 실시한다고 밝혔다. 이번 조사는 ‘빅트리 시민·전문가 협의체’ 회의에서 제시된 개선안을 바탕으로 외형 보완 방향과 명칭 변경 여부 등을 검토하기 위해 마련됐다. 설문은 시청 누리집과 네이버폼, 임시 개방된 현장 QR코드를 통해 참여할 수 있다.

창원시는 조사 결과를 토대로 구조적 안정성과 실현 가능성을 검토해 연내 ‘빅트리 개선 디자인 공모’를 추진할 방침이다.

장금용 창원시장 권한대행은 “시민 의견을 최대한 반영해 대상공원 빅트리가 사랑받는 도심 휴식공간으로 다시 태어날 수 있도록 하겠다”며 적극적인 참여를 당부했다.

‘빅트리’는 창원시가 2018년 공원 일몰제에 대응하기 위해 추진한 민간특례사업의 일환으로 총사업비 344억원이 투입됐다. 현대건설과 HB홀딩스가 공동 설립한 대상공원개발㈜이 시행을 맡아 조성했으며 도심 속 랜드마크로 내세웠던 상징 조형물이다.

그러나 사업 초기부터 공청회나 주민설명회 등 시민 의견 수렴 절차가 부족했다는 비판이 이어졌다. 완공 이후에도 ‘흉물스럽다’, ‘경관을 해쳤다’는 여론의 뭇매를 맞으며 시민단체와 전문가들로부터 “생태적 기능을 훼손하고 시각적 위화감만 남았다”는 지적이 나왔다.

당초 계획했던 60m 규모 전망대는 안전성 문제로 축소됐고, 인공나무 16개를 세운다는 계획도 철회됐다. 결과적으로 단조롭고 비례감이 맞지 않는 구조물이 남았다는 평가에다 주변 조경수까지 고사하거나 백화(白化) 현상이 발생하는 등 유지관리 부실 문제도 드러났다.

창원시 관계자는 “전문가 협의체 의견을 토대로 외형보다는 전망 기능 강화에 중점을 두고 있다”며 “옥상정원 조성, 실내 전망카페 설치, 현 상태 유지 등 세 가지 안을 놓고 시민 의견을 들을 계획”이라고 설명했다.