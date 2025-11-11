“대만 관한 입장에 변화 없어…中과 의사소통 강화”

[헤럴드경제=정목희 기자] 중국과 일본이 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 집단 자위권 행사’ 관련 발언을 두고 신경전을 벌이는 가운데, 일본 정부가 중국 측에 다카이치 총리 발언의 취지와 일본의 공식 입장을 설명했다고 11일 밝혔다.

일본 정부 대변인인 기하라 미노루 관방장관은 이날 기자회견에서 중국 외교부가 다카이치 총리 발언에 반발한 데 대한 대응을 묻자 “다카이치 총리의 국회 답변에 대해 중국이 항의했다”며 이같이 답했다.

기하라 장관은 “대만해협 평화와 안정은 일본의 안전보장은 물론 국제사회 안정에도 중요하다”며 “대만을 둘러싼 문제가 대화를 통해 평화적으로 해결되기를 희망한다는 것이 우리 정부의 일관된 입장”이라고 말했다.

이어 “정부의 대만에 관한 입장은 1972년 일중 공동 성명대로이며 이에 변화는 없다”며 “지금까지 일중 정상 간에는 전략적 호혜 관계의 포괄적 추진과 건설적이고 안정적 관계 구축이라는 큰 방향성을 확인해 왔고, 10월 31일 중일 정상회담에서도 확인됐다”고 설명했다.

기하라 장관은 “폭넓은 분야에서 (중국과) 의사소통을 한층 강화하겠다”며 “쌍방 노력으로 과제와 현안을 줄이고 이해와 협력을 증진해 나갈 방침”이라고 덧붙였다.

강경 보수·친대만 성향으로 알려진 다카이치 총리는 지난 7일 중의원(하원)에서 대만 유사시와 관련해 “(중국이) 전함을 사용해 무력행사를 수반한다면 존립위기 사태가 될 수 있는 경우라고 생각한다”고 말했다.

일본 현직 총리가 공개적으로 이같이 언급한 것은 처음이다. 존립위기 사태라고 판단되면 집단 자위권을 행사할 수 있다.

한편, 기하라 장관은 이날 회견에서 일본 첫 여성 총리인 다카이치 총리가 ‘금녀 구역’으로 알려진 스모(相撲) 경기장에 오르는 데 대해 신중한 태도를 나타냈다고 교도통신이 전했다.

스모는 일본식 씨름이고 선수들이 겨루는 무대를 ‘도효’라고 한다.

기하라 장관은 다카이치 총리가 도효에 올라 우승 트로피를 수여할 예정이 있는지에 관한 질문에 “총리는 일본의 스모 문화를 소중히 하고자 하는 의향을 갖고 있다”고 말했다.

스모협회는 그동안 전통을 이유로 여성의 도효 입장을 철저히 거부해 왔으며, 다카이치 총리가 도효에 오르는 데 대해서도 사실상 부정적 견해를 드러냈다.