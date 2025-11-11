[헤럴드경제(함평)=김경민기자] 전남 함평군(군수 이상익)이 군정 혁신과 글로벌 행정 역량 강화를 위해 해외 연수 성과를 공유하며, 급변하는 행정 환경에 대응하는 미래형 군정 모델을 발굴한다.

함평군은 11일 “국외연수 공무원 소감 공유회가 이날 함평엑스포공원에서 300여 명의 공무원이 참석한 가운데 성공적으로 마무리됐다”고 밝혔다.

군은 매년 국외연수를 통해 선진 행정시스템과 지역 발전 사례를 직접 체험하고 얻은 정책사례와 혁신 아이디어를 조직 전체와 나눠, 변화하는 행정환경 속에서 실질적인 정책 개선과 행정 혁신으로 이어가기 위해 주기적으로 성과공유회를 개최하고 있다.

이날 발표에는 스페인·포르투갈, 미국·캐나다, 스위스·이탈리아 등 3개 연수팀이 참여해 각국의 생활 인프라, 관광정책, 식문화, 축제 운영사례 등을 소개하며 현장 경험을 공유했다.

특히 연수를 통해 얻은 시사점을 바탕으로 ▲살아있는 역사 속 마을 걷기 투어 ▲함평 농산물 및 가공품 인증제 도입 ▲함평 특산물 프리미엄화 및 다각화 전략 ▲축제기간 야간경관 조성 ▲함평형 로컬하이라인 파크 조성 등 관광·경제·문화 분야의 구체적인 정책 아이디어를 제시했다.

연수에 참여한 한 직원은 “문화의 일상화, 불편함의 자산화 등 관광의 새로운 접근법을 배울 수 있었다”며 “글로벌 마인드를 기를 수 있는 뜻깊은 시간이었던 만큼 군정에 적극 반영하겠다”고 소감을 밝혔다.

이상익 함평군수는 “성과공유회를 통해 발굴된 아이디어가 함평군에 혁신의 바람을 불러일으키길 바란다”며 “함평의 경쟁력을 높이기 위해 새로운 시각과 기술을 적극적으로 배울 수 있는 혁신 조직을 만들어 가겠다”고 밝혔다.