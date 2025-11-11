농업인의 날 맞아 나주산 쌀 900포(9,000kg) 기부… 지역경제 활성화와 나눔 동시 추진

[헤럴드경제(나주)=김경민기자] 한국농어촌공사(사장 김인중)는 11일 농업인의 날을 맞아 본사가 위치한 전남 나주에서 생산된 쌀을 취약계층과 복지시설에 전달하는 ‘나주쌀 나눔 프로젝트’를 추진했다고 밝혔다.

이번 행사는 쌀 소비 촉진과 지역 경제 활성화를 위해 마련됐다. 공사는 나주에서 생산된 쌀 900포(총 9,000kg)를 사회복지공동모금회를 통해 나주·광주 지역 복지시설과 취약계층에 전달했다.

공사는 2019년부터 ‘나주 쌀 나눔 프로젝트’를 이어오고 있으며, 현재까지 지원 규모는 약 51톤에 달한다.

김인중 한국농어촌공사 사장은 “지역에서 생산한 농산물을 지역사회와 나누는 일은 지역 경제를 살리고 사회적 가치를 함께 키우는 실천”이라며, “앞으로도 지역 이웃과 더 가까이 소통하며 다양한 나눔 활동을 지속하겠다”라고 강조했다.

한편, 공사는 지역농가 영농도우미 지원, 마을회관 시설개선, 친환경 사회공헌 활동 등 환경·사회·지배구조(ESG) 경영활동을 통해 농촌의 지속 가능한 발전에 힘쓰고 있다.