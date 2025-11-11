[헤럴드경제=조범자 기자] KBO와 한국프로야구선수협회가 만나 처음으로 공식 간담회를 갖고 리그 전반에 걸친 현안을 논의했다.

KBO는 “허구연 총재와 박근찬 사무총장이 10일 KBO를 방문한 양현종 선수협회 회장을 포함한 21명의 대표 선수들과 만나 KBO리그 전반 현안을 논의하는 간담회를 열었다”고 11일 밝혔다.

이번 간담회는 지난 5월 허구연 총재와 양현종 회장이 만나 KBO와 선수협회의 꾸준한 소통과 협력을 약속한 뒤 만들어진 첫 공식 자리다.

선수협회는 “창립 이래 처음으로 KBO와 공식적인 회의를 했다”고 이번 간담회의 의의를 강조했다.

KBO는 “자유로운 분위기에서 선수들이 주요 현안에 의견을 내고, 리그 발전 방안에 대한 이야기를 나눴다”고 밝혔다.

허구연 총재는 “KBO리그가 2년 연속 1000만 관중을 돌파하며 명실상부한 대한민국 최고의 인기 스포츠로 자리 잡기까지는 팬 퍼스트의 자세로 현장에서 노력해준 선수단의 역할이 가장 컸다”며 “특히 자동투구판정시스템(ABS), 피치클록, 체크스윙 비디오판독 등 팬들의 만족도가 높은 신규 규정의 도입 과정에서 선수들의 적극적인 협조가 신속한 제도 안착에 도움이 됐다”고 감사 인사를 했다.

양현종 선수협회장은 “이번 논의는 선수들이 직접 목소리를 내고 리그 운영 방향에 참여하는 의미 있는 첫걸음이었다”며 “KBO와의 협의를 정례화해 제도가 현장의 목소리를 반영하고 선수들이 경기력에 집중할 수 있는 환경이 조성되도록 노력하겠다”고 밝혔다.