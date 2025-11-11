건설투자 위축에도 소비 개선되며 부진 완화 통상협정 세부사항·미국 법적이슈 위험 요인 “확장적 정책기조 점차 정상화하는 방향으로”

[헤럴드경제=양영경 기자] 한국개발연구원(KDI)이 올해 경제성장률 전망치를 0.9%로 지난 8월보다 0.1%포인트 상향 조정했다. 내년 전망치 역시 기존 1.6%에서 1.8%로 올려잡았다.

올해 우리 경제의 성장세가 확대되며 경기가 완만하게 개선되는 모습을 보인 데 이어 내년에는 내수 회복세를 바탕으로 성장률이 올해의 두 배 수준으로 확대될 것으로 내다봤다.

KDI는 11일 발표한 ‘2025년 하반기 KDI 경제전망’에서 우리 경제가 올해 0.9% 성장할 것으로 예상했다. KDI는 앞서 8월 전망에서 5월과 같은 0.8% 성장을 제시한 바 있다.

KDI는 최근 우리 경제의 성장세가 확대되며 경기가 완만하게 개선되는 국면에 진입했다고 진단했다. 3분기 국내총생산(GDP)은 소비와 수출이 개선되면서 전기대비 1.2% 증가했고, 전년 동기대비로도 전분기(0.6%)보다 높은 1.7%의 증가율을 기록했다.

제조업과 서비스업의 생산이 동반 개선되며 경기 저점 통과 신호가 강화되고 있으나, 건설업 부진이 지속돼 산업 간 회복 속도에는 차이가 있다고 봤다. 물가 상승세는 비교적 안정된 흐름을 유지하고 있으며, 고용은 정부 일자리 사업의 영향으로 서비스업 중심의 완만한 증가세를 보이고 있다고 평가했다.

KDI는 “우리 경제는 수출 증가세 둔화에도 불구하고 내수를 중심으로 경기가 완만하게 개선될 것으로 예상된다”면서 “시장금리 하락세, 확장적 재정정책으로 소비가 개선되는 가운데 누적된 건설수주가 시차를 두고 부분적으로 건설투자로 연결될 수 있다”고 설명했다.

내년에는 우리 경제가 1.8% 정도 성장할 것으로 내다봤다. 이 역시 기존 전망 대비 0.2%포인트 상향 조정한 수치다.

KDI는 내수 부문의 회복이 경기 개선의 주된 동력이 될 것이라고 분석했다. 민간소비는 1.6%, 설비투자는 2.0%, 건설투자는 2.2% 각각 증가할 것으로 내다봤다. 건설투자는 올해 -9.1%에서 2.2%로 플러스 전환하며 부진이 일부 완화할 것으로 예상하면서도, 지방 주택시장 침체와 수주 물량의 착공 지연 등으로 회복 속도는 더딜 것으로 전망했다.

글로벌 반도체 호황에도 미국의 관세 인상 등 통상 여건 악화로 수출은 1.3% 증가에 그칠 것으로 예상했다. 경상수지는 교역조건 개선에 힘입어 1040억달러 내외의 흑자가 지속할 것으로 분석했다.

내년 소비자물가는 내수 회복에도 국제유가 하락으로 2.0% 상승, 올해(2.1%)과 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상했다. 근원물가는 2.2% 상승할 것으로 전망했다.

고용은 완만히 개선되지만 취업자 수 증가폭은 15만명으로 올해(17만명)보다 다소 축소될 수 있으며,실업률은 구조적 요인에 따라 2.8%를 유지할 것이라고 봤다.

KDI는 위험 요인으로 통상 관련 불확실성, 미국 내 법적·정책 이슈, 통상협정 세부사항이 수출에 미칠 영향 등을 꼽았다. 또 환율이 높은 수준을 유지하면서 물가 상방 압력이 확대될 가능성도 경계해야 한다고 언급했다.

KDI는 경기 회복 속도에 맞춰 확장적 재정정책의 점진적 정상화가 필요하다고 제언했다. 통화정책은 경기와 물가가 안정적인 흐름을 보이고 있어 현 수준의 금리 기조를 유지하되, 환율 변동 등 물가 상·하방 위험에 유연하게 대응할 필요가 있다고 밝혔다.