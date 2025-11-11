“시장 상황 워낙 가변적…규제 조정 검토” 野김은혜 의원과 “정쟁하자는 건가” 언쟁

[헤럴드경제=신혜원 기자] 김윤덕 국토교통부 장관은 11일 10·15 주택시장 안정화 대책 이후 일부 수도권 비규제지역에서 집값 상승 조짐이 나타나고 있는 것과 관련해 “일부 지역에 대한 규제 확대도 검토할 필요가 있다”고 말했다.

김 장관은 이날 국회 국토교통위원회 전체회의에서 ‘추후 규제지역 조정 계획이 있냐’는 엄태영 국민의힘 의원의 질의에 “현재 화성이나 구리 지역의 경우 부동산 가격이 풍선효과로 인해 상승할 우려가 있는 수준으로 보인다”며 이같이 답했다.

다만 그는 “정해진 것은 아니며 시장 상황에 대응해 정부 시책을 지속해서 점검하고 있다”며 “정부가 한 번 발표한 정책이기 때문에 일관되게 가는 것이 중요하다고 생각하지만 시장 상황이 워낙 가변적이어서 (규제지역 조정을) 검토할 여지가 있다”고 했다.

김 장관은 또, 10·15 대책의 대상이 된 서울 전역, 경기 12개 지역에 대해선 최소한의 범위로 지정하기 위해 노력했다고 말했다. 그는 “시장 안정과 지역 형평성을 고려해 불가피한 결정이었다”며 “앞으로도 규제지역 지정과 해제는 객관적 지표를 기반으로 신중히 검토할 것”이라고 했다.

정치권에서 국토부가 10·15 대책 대상을 선정할 당시 직전 3개월(7~9월) 주택가격 상승률 통계가 아닌 6~8월 통계를 사용한 것을 두고 논란이 지속되는 것과 관련해선 적법한 절차를 거쳤다고 거듭 강조했다.

김 장관은 “문재인 정부 당시 실무자들이 같은 방식으로 통계를 활용하면서 수사나 조사를 받았다”며 “합리적이냐는 지적에는 일리가 있지만 불법이라고는 볼 수 없다”고 말했다.

또한 김은혜 국민의힘 의원이 통계 논란과 관련해 대통령실의 개입 의혹을 제기하자 그는 “그 제보가 사실이면 연관된 관련자들을 제가 다 징계해 버릴 것”이라고 했다. 이어 김 의원이 “대장동 범죄자들에게 7000억을 주머니에 팍팍 꽂아주는 정부가 어떻게 서민 주머니를 털려고 규제지역까지 행정처분을 폭력적으로 하냐”고 지적하자 김 장관은 “말을 삼가달라. 여기서 정쟁하자는 것인가”라며 목소리를 높였다.

이어 “시책을 추진하는 과정에서 위법 사항이 있다면 당연히 벌을 받겠다”며 “그러나 벌받을 사안이 아닌데 자꾸 위법이라고 주장하는 건 결코 설득력이 없다”고 맞받아쳤다.