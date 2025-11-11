박경미 민주당 대변인 서면브리핑 대장동 사건 항소 포기 공세 국힘 향해 “무책임한 선동·포퓰리즘 행태 규탄”

[헤럴드경제=안대용 기자] 더불어민주당은 11일 대장동 개발비리 의혹 사건에 대한 검찰의 항소 포기를 두고 공세를 이어가고 있는 국민의힘을 향해 “무책임한 선동과 포퓰리즘적 행태를 강력히 규탄한다”고 밝혔다.

박경미 민주당 대변인은 이날 서면브리핑을 통해 “오늘 국민의힘 의원들은 대검찰청 앞에서 노만석 검찰총장 직무대행의 사퇴를 촉구했고, 장동혁 대표는 ‘국정조사와 특검을 통한 이재명 대통령 탄핵’을 노골적으로 거론했다”며 이같이 언급했다.

박 대변인은 서면브리핑에서 “장 대표는 검찰의 항소 자제 결정을 마치 정권의 외압이나 비호에 의한 정치적 거래인 양 단정하며 검찰의 독립적인 사법 판단을 폄훼했다”며 “이는 사법 시스템 전체의 신뢰를 훼손하는 행위이자, 공당의 대표가 해서는 안 될 위험한 정치 프레임”이라고 했다.

이어 “정성호 법무부 장관의 ‘신중 검토’ 발언을 두고 ‘조폭 두목’을 등장시킨 극단적인 비유까지 동원한 것은 통상적인 절차적 검토 과정을 악의적으로 왜곡해 국민적 불신을 키우려는 의도를 명백히 드러냈다”며 “정쟁을 위한 극단적인 언어 폭력은 즉각 중단돼야 한다”고 했다.

박 대변인은 “나아가 장 대표는 ‘8000억 원 비리를 400억 원으로 둔갑시켰다’는 식의 자극적 표현을 반복하며, 탄핵을 향한 정치 공세를 노골적으로 드러냈다”며 “법원의 판단이 확정되지 않은 사안에 국정조사와 특검을 덧씌우겠다는 주장은 사법 절차에 대한 부당한 압박이며 여론재판을 유도하려는 전형적인 정치적 노림수”라고도 했다.

그러면서 “정작 지금 국민이 원하는 것은 민생 위기의 시급한 해결이다. 그러나 국민의힘은 국가적 난제를 외면한 채 오로지 대통령 흠집 내기와 정쟁에만 몰두하고 있다”며 “국정을 흔들며 정치 에너지를 낭비할 것이 아니라, 민생을 살리는 데 책임 있는 자세로 임할 것을 강력히 촉구한다”고 밝혔다.