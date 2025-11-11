포항시, 남양주시로부터 정약용 선생 영정 전달받고 인문 교류 강화

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북포항시는 11일 장기면에서 ‘다산 정약용 선생 영정 전달식’을 성황리에 개최하고, 유배 문화도시 포항의 역사적 의미를 살린 깊이 있는 인문 교류의 장을 마련했다고 밝혔다.

이번 행사는 지난해 10월 포항시와 남양주시가 체결한 ‘다산 정약용 선생 브랜드 교류 업무협약’의 후속 사업으로, 실학자 다산 정약용(1762~1836)의 사상과 정신을 포항 장기의 유배 문화와 연결해 지역 문화자원의 가치를 높이고 인문 교류의 폭을 넓히기 위해 추진됐다.

이날 행사는 영정 제작 배경과 과정을 담은 영상 시청으로 문을 열었으며, 포항시는 영정을 제작해 전달한 남양주시에 감사패를 수여하며 감사의 뜻을 표했다.

이번에 전달된 영정은 정약용 선생의 고향인 경기도 남양주시에서 1년여의 연구와 제작 과정을 거쳐 완성된 작품으로, 선생의 60대 생전 모습을 사실적으로 복원한 최초의 초상화라는 점에서 의미가 크다.

이 초상화는 지난 6월 선생의 위패를 모신 사당인 ‘문도사(文度祠)’에 봉안됐으며, 사료와 후손의 신체 계측 자료를 종합해 정밀하게 재현됐다.

남양주시는 1801년 신유박해 당시 다산의 첫 유배지였던 포항 장기면(옛 장기현 마현리)의 ‘장기 유배 문화체험촌’ 다산초당과 장기면 행정복지센터 회의실에 영정 모사본을 제작해 전달했다.

남양주시 관계자는 “다산의 실학 정신이 포항 시민의 삶 속에서도 살아 숨 쉬길 바라며, 양 도시가 지속적인 인문 교류의 모범 사례로 발전하길 기대한다”고 밝혔다.

포항시 관계자는 “장기는 정약용 선생의 유배 여정이 스쳐 간 뜻깊은 역사 공간으로, 이번 전달식을 계기로 장기 유배문화제 등 지역축제와 연계한 인문·문화 교류를 더욱 강화하겠다”며 “앞으로도 남양주시와 협력해 포항 장기 지역을 대한민국 대표 유배문과 거점으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

한편 양 도시는 지난해 협약 체결 이후 인문 교류 간담회, 장기 유배문화제 공동 홍보, 시민교류단 상호 방문 등 다양한 협력 사업을 이어오고 있으며, 포항시는 앞으로도 다산 정신을 중심으로 한 인문·문화 교류사업을 지속해서 확대해 나갈 계획이다.